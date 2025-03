¡Lo prometido es deuda! Tatiana Merino anunció su debut en Arsmate con osadas fotografías - Chilevisión

La exvedette incursionó en la plataforma al igual que muchas otras figuras del espectáculo chileno, pero decidió poner una cuota innovadora con una sección dedicada a la narración de relatos eróticos en base a historias reales.

Tal como había anunciado hace semanas en Primer Plano, Tatiana Merino anunció su debut en Arsmate con una serie de sorpresas que prometen encantar al público.

La exvedette explicó que agregará una sección de relatos eróticos narrados con su propia voz, lo que aporta una cuota de originalidad en comparación a otras figuras del espectáculo.

Tatiana Merino anunció su debut en Arsmate

"Sí, efectivamente estoy grabando historias eróticas. Ojo, no son todas vividas por mí. Hay cosas que le han pasado a amigas, amigos… en fin", explicó Merino a través de un comunicado.

En esa misma línea, adelantó que dichos relatos abarcan "historias de moteles, de sexo casual, fantasías. No quiero spoilear, pero créanme que viene muy entretenido".

Respecto de sus motivaciones para dedicarse a la venta de contenido para adultos, Merino comentó: "En esta etapa de mi vida, miro hacia atrás y yo era preciosa; tenía la juventud a favor, el medio cuerazo, y dejé de hacer tantas cosas por el qué dirán".

Por otro lado, añadió: "Te das cuenta de que hiciste caso a un tipo de gente y no hiciste lo que te parecía. Ahora, no quiero que pasen diez años y volver a mirarme y seguir arrepintiéndome de lo que no hice. Estoy en la edad que quiero hacer todo".

Finalmente, Merino concluyó: "Me escriben y saludan personas de todas las edades, siempre mayores de edad eso sí, que me impulsan a ser parte de Arsmate. Y acá estoy".