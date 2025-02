La nueva vida de Tatiana Merino lejos de la TV y haciendo aseo en Australia: “Me costó reinventarme” - Chilevisión

La actriz lleva ocho años en Australia, donde se dedica a trabajar en una empresa de aseo limpiando baños, disfrutando de sus hijos y su nieto, sin embargo también ha tenido que atravesar duros momentos.

Tatiana Merino estuvo presente este domingo en Primer Plano, donde entregó todos los detalles sobre su nueva vida en Australia tras el escándalo que generó su romance oculto con Álvaro Salas: "Me costó reinventarme".

La actriz lleva 8 años en el país, donde se dedica a trabajar en una empresa de aseo: "Todos los dias a las 5 am suena mi despertador".

La nueva vida de Tatiana Merino en Australia

Los dos hijos de Tatiana viven en Australia, por lo que además de trabajar, disfruta de los días en que puede compartir con su nieto: "Es mi marido chico".

Sin embargo, Merino confesó que también extraña nuestro país: "¿Sabes lo peor de ser inmigrante? Por lo menos lo que me pasó a mí: Llegar en un momento donde sentí que no era de ningún lado. Yo digo que quién ha emigrado de su país entiende a los inmigrantes".

Al tiempo de migrar, vivió el proceso de cambio de género de su hijo, Cameron, quien se fue a vivir con ella y también encontró el amor en Warren Bane: "Todos deberían tener un Warren (...) me demostró ese cariño y ese amor puro, porque él no sabía quién era yo".

Tiempo después la pareja terminó su relación y ella comenzó a disfrutar más su vida. Así fue como sus hijos le aconsejaron arriesgarse y abrir una cuenta en una plataforma de contenido para adultos.

"Mostrar por mostrar eso a mi no me gusta", admitió Tatiana, sin embargo, le preguntó a sus hijos y ellos dijeron: "Mami, no piense tanto. Usted tiene que hacerse un OnlyFans".

Finalmente, respecto de esta nueva vida en Australia, Merino confesó: "Siempre hay un momento en que uno tiende a perderse, pero siempre está ese momento en que tú te vuelves a encontrar".

