“No tengo a nadie”: Daniel Vilches despidió a su esposa tras 45 años de matrimonio - Chilevisión

El comediante confesó sentirse profundamente afectado y reveló la complejidad de regresar a su hogar en Santiago.

Luego de que Tatiana Merino diera a conocer a través de sus redes sociales el fallecimiento de "Meche", la esposa de Daniel Vilches, el humorista decidió dar sus primeras palabras tras el triste deceso.

Vilches conversó con Las Últimas Noticias y señaló que "me han llamado muchos amigos. Han enviado flores y arreglos".

"La voy a extrañar mucho"

Con respecto a cómo se siente, el humorista contó que: "Estoy muy triste. Estuvimos 45 años juntos. Ella tenía 92 y yo tengo 93. Ella me acompañó desde mis cuarenta para arriba. Fue una gran compañera. La voy a extrañar mucho. Ahora no quiero regresar a Santiago. Estoy en Arica. Anoche (jueves) la incineramos y está mi hijo acompañando, pero no me quiero ir a Santiago, si no tengo a nadie en la casa".

En esa línea, indicó que se quedaba con los mejores recuerdos juntos a Meche: "Tenemos muchos... Además, harta gente se acuerda de ella, como la Tatiana, la vida de Enrique Maluenda; Ernesto Belloni. Tantos amigos... Me estoy aguantando de llorar. Mandaron flores para ella".

Por su parte, Ricardo Meruane aseguró que: "Tengo cercanía con él, nos llamamos habitualmente. Pero sé que ella tuvo uno de los primeros negocios en el Barrio Italia. La Meche tenía un boliche en Santa Isabel, hace unos 15 o 20 años. Más de alguna vez compartí con ella".

"No es fácil ser pareja de un artista, de un humorista tan movido como Daniel, que todavía anda ahí (trabajando). Sé que ha sido un golpe fuerte para él. Se acompañaron bastante... Espero juntarme con él en el café que siempre nos juntamos en el centro", finalizó.