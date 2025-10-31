Las palabras de Alfredo Castro a Héctor Noguera: “Lo amé con todo su ser, no vengo a despedirme” - Chilevisión

Alfredo Castro llegó hasta el Templo Mayor de Campus Oriente de la Universidad Católica para rendir homenaje al destacado actor nacional y director de teatro, Héctor Noguera.

Este jueves fue el funeral de Héctor Noguera, ceremonia que contó con la asistencia de cientos de personas en el Templo Mayor de Campus Oriente de la Universidad Católica, donde fueron velados sus restos.

Uno de los actores presentes en la misa del descado artista nacional fue Alfredo Castro, quien subió al podio del centro religioso para rendir un homenaje a Noguera, quien murió a sus 88 años.

Evidentemente conmovido, Castro recordó algunas de las obras en las que compartieron escenario y explicó que había que "amar a 'Tito' desde su inteligencia, su sensibilidad, su bondad, su generosidad y también en su locura".

Ejemplo de esto último, relató, fue el " salir a hacer el 'El Rey Lear ' en hawaianas, porque se le olvidó sacárselas".

En este contexto, el también director de teatro enfatizó: "Y yo lo amé con todo su ser. No vengo a despedirme de él, no quiero despedirme de él, vengo a recibirlo".