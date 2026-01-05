“La usaba como escudo”: El descargo de Pedro Campos por relación de su padre con María José Prieto - Chilevisión

El actor y su hermano, Antonio Campos, rompieron el silencio sobre el proceso judicial. Además, se refirieron por primera vez al rol de la esposa de su padre.

Pedro y Antonio Campos rompieron el silencio a varios meses del sobreseimiento de su padre, Cristián Campos, por la denuncia de abuso sexual presentada por Raffaella di Girolamo.

Los actores explicaron sus motivos para continuar apoyando a su hermana, pese a que los tribunales sobreseyeron a su progenitor.

En entrevista con El Mercurio, fueron consultados por la esposa de su padre, María José Prieto, quien defendió en todo momento a su marido y aseguró que vivieron situaciones complejas previamente con Raffaella durante años.

Según indicó Pedro, Cristián "la usaba como una especie de defensa o escudo, porque ella había sufrido abuso de parte de su padrastro".

"Y lo que me llamó la atención es que él mencionó que no entendía por qué María José sí había logrado superar el abuso y tener una vida normal y Raffaella no. Él hasta ese momento no había confirmado que habían existido abusos, entonces mí fue como...", comentó el actor.

En tanto, Antonio complementó que esto último "fue lo primero encendió las alarmas, de él refiriéndose a mi hermana como abusada".

Estas declaraciones de Cristián Campos habrían ocurrido en 2022, cuando Antonio y Pedro lo enfrentaron después de que su hermana les expusiera su denuncia.

Los recuerdos de los hijos de Cristián Campos

Consultados sobre su postura sobre este caso pese al dictamen de la justicia, Antonio declaró que "desde que soy un niño viví situaciones que me dieron motivos para empezar a creer en la denuncia de mi hermana y en el abuso que se perpetró".

"Desde niño vi un patrón repetitivo de mentiras. Y hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir, en donde desde muy pequeño en el computador familiar, a la vista, había fotografías de corte erótico, pornográficas, de niñitas", agregó.

Según el actor, estos hechos ocurrieron cuando él tenía 12 años y que "fue evolucionando hacia cosas peores. Lo que fue al principio fotos de niñas desnudas fueron apareciendo luego videos sexuales con sus parejas".

Por su parte, Pedro indicó que para ellos "fue súper esclarecedor tanto su actitud como varios hitos que tuvo la conversación con él (Cristián)".

"Primero, nunca tuvo una actitud tranquila. Nosotros tratamos de instalar un diálogo familiar, un diálogo de un padre con sus hijos, pero lo que obtuvimos de vuelta no fue contención (...) Fueron puros insultos por su parte, sobre todo contra nuestra hermana", complementó.