“Hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir”: Hijos de Cristián Campos lanzan acusación - Chilevisión

Los hijos de Cristián Campos y Claudia di Girolamo continúan apoyando a la denunciante, pese a que los tribunales sobreseyeron a su padre.

Pedro y Antonio Campos, hijos de Claudia di Girolamo y Cristián Campos, entregaron sus primeras declaraciones después del sobreseimiento de su padre tras la denuncia por abuso sexual.

"Creemos que hay muchas cosas que tenemos dentro que nos gustaría sacar afuera y nunca es tarde para hablar", dijo Antonio respecto a sus razones para romper el silencio.

En entrevista con El Mercurio, ambos detallaron el momento en que se enteraron de la acusación de su hermana, la psicóloga Raffaella di Girolamo.

“Nos enteramos del abuso sexual perpetrado hacia mi hermana grande en diciembre de 2022. Mi madre nos convocó a una reunión familiar a los cuatro”, señaló Pedro.

“Quiero remarcar que después de esta reunión que tuvimos, en la que lloramos y nos abrazamos, decidimos —Pedro y yo— hablar con Cristián, y una semana después ya lo habíamos convocado a mi casa”, agregó Antonio.

De acuerdo a este último, esa charla con su padre “fue brutal” y que “lamentablemente, él nunca estuvo a la altura de esa conversación”.

Antonio y Pedro Campos explican apoyo a Raffaella di Girolamo

Consultados sobre su postura sobre este caso pese al dictamen de la justicia, Antonio sostuvo que "desde que soy un niño viví situaciones que me dieron motivos para empezar a creer en la denuncia de mi hermana y en el abuso que se perpetró".

"Desde niño vi un patrón repetitivo de mentiras. Y hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir, en donde desde muy pequeño en el computador familiar, a la vista, había fotografías de corte erótico, pornográficas, de niñitas", agregó.

Según el actor, estos hechos ocurrieron cuando él tenía 12 años y que "fue evolucionando hacia cosas peores. Lo que fue al principio fotos de niñas desnudas fueron apareciendo luego videos sexuales con sus parejas".

Por su parte, Pedro indicó que para ellos "fue súper esclarecedor tanto su actitud como varios hitos que tuvo la conversación con él (Cristián)".

"Primero, nunca tuvo una actitud tranquila. Nosotros tratamos de instalar un diálogo familiar, un diálogo de un padre con sus hijos, pero lo que obtuvimos de vuelta no fue contención (...) Fueron puros insultos por su parte, sobre todo contra nuestra hermana", complementó.