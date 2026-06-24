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“La mamá la obligó a…”: La dura confesión de DJ Méndez sobre el embarazo de su primer hijo

El cantante iba a ser padre a los 16 años, pero enfrentó un complejo momento.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Esta semana, DJ Méndez causó revuelo tras confesar que estuvo ad portas de convertirse en padre por primera vez a los 16 años.

El cantante confesó que tanto él, como su pareja en ese entonces, querían tener a ese bebé, pero atravesaron un complejo momento.

“La mamá la obligó a abortar”

En el último capítulo de su podcast “La W… Tonta”, Méndez confesó: “Fui papá joven, yo iba a ser papá a los 16 y ya estaba bien avanzado ese embarazo, y la madre de esta niña la obligó; tenía casi 4 meses”.

En esa misma línea, agregó: “Esto yo nunca lo he contado público (…) Quería ser papá a los 16, iba a ser papá a los 16 y la mamá la obligó a abortar”.

“Estábamos felices; era algo que queríamos (…) y siempre quise ser papá”, admitió el cantante, mientras sus hijos Leo y Steffi escuchaban atentamente.

Respecto de su rol como padre, DJ Méndez hizo un mea culpa: “No me siento el mejor papá del mundo, intento siempre serlo, pero me equivoco ciertas veces en la forma”.

“A lo mejor esa forma les ha afectado a ustedes, la ausencia también”, concluyó.

 

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