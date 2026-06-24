“La mamá la obligó a…”: La dura confesión de DJ Méndez sobre el embarazo de su primer hijo

El cantante iba a ser padre a los 16 años, pero enfrentó un complejo momento.

Esta semana, DJ Méndez causó revuelo tras confesar que estuvo ad portas de convertirse en padre por primera vez a los 16 años.

El cantante confesó que tanto él, como su pareja en ese entonces, querían tener a ese bebé, pero atravesaron un complejo momento.





“La mamá la obligó a abortar”

En el último capítulo de su podcast “La W… Tonta”, Méndez confesó: “Fui papá joven, yo iba a ser papá a los 16 y ya estaba bien avanzado ese embarazo, y la madre de esta niña la obligó; tenía casi 4 meses”.

En esa misma línea, agregó: “Esto yo nunca lo he contado público (…) Quería ser papá a los 16, iba a ser papá a los 16 y la mamá la obligó a abortar”.

“Estábamos felices; era algo que queríamos (…) y siempre quise ser papá”, admitió el cantante, mientras sus hijos Leo y Steffi escuchaban atentamente.

Respecto de su rol como padre, DJ Méndez hizo un mea culpa: “No me siento el mejor papá del mundo, intento siempre serlo, pero me equivoco ciertas veces en la forma”.

“A lo mejor esa forma les ha afectado a ustedes, la ausencia también”, concluyó.