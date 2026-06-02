“Te pido perdón”: DJ Méndez y Leo Jr. revelan el doloroso conflicto que los alejó por más de un año

Visiblemente afectado, el cantante se disculpó con su hijo y hablaron por primera vez de su mediático distanciamiento. “Mi salud mental estaba por el suelo”, sinceró el artista entre lágrimas.

DJ Méndez y su hijo, Leo Méndez Espinoza, abordaron por primera vez el conflicto familiar que los mantuvo distanciados por un año, en una conversación marcada por las disculpas y los difíciles momentos que ambos enfrentaban.

Durante el podcast de Los Méndez “La Weona Tonta”, Leo Jr. recordó la cercanía que existía entre ambos antes del quiebre.

“Siento que en algún momento éramos tan unidos. Todos tomamos distintos caminos, nos separamos y no sé, yo tenía otra expectativa de mi vida”, comentó.





El joven explicó que gran parte de su dolor surgió durante el complejo periodo de salud que atravesó, que lo mantuvo hospitalizado de gravedad en Estocolmo, Suecia.

“Yo esperaba mucho más de ti, por ejemplo. Cuando yo me enfermé y no te sentía muy presente”, le dijo a su padre. Luego, detalló: “Caí en emergencia por desmayo y ahí me dijeron que mi peso no estaba bien, que no comía, que claramente estaba con malos hábitos con la comida, etc”.

“Luego viene la parte emocional, que afectó bastante; me encontraba bastante solo y yo requería el apoyo de ustedes, el tuyo, pero tú estabas mal también y tampoco sabía tu situación”.

DJ Méndez se quiebra tras repasar conflicto con su hijo

Leo también recordó una situación que lo marcó profundamente durante su hospitalización. “Tú estabas con pastillas y ni siquiera te despediste cuando te fuiste. A mí me dolió”, afirmó. Más adelante agregó: “La imagen que tengo tuya en el hospital fue: yo en la cama y tú sentado en la esquina. Yo no te reconocía”.

Por su parte, DJ Méndez reconoció que atravesaba una grave crisis de salud mental en ese momento. “Yo recuerdo perfectamente que estaba tan preocupado, pero mi mente y mi salud mental estaban por el suelo “, sinceró.

“Estaba consumiendo pastillas para poder dormir, para despertar, para estar sin ansiedad ni ataques de pánico”, confesó. El músico aseguró que había llegado a un punto límite emocional: “Había tocado fondo y no pude lograr ser el papá que yo quería ser y estar ahí por ti”.





Visiblemente afectado, el artista le pidió perdón a su hijo y aclaró que su ausencia no fue falta de amor. “Mi corazón nunca estuvo ausente, era mi mente la que estaba pésimo. De verdad, te pido perdón” , expresó.

La conversación culminó con una emotiva reflexión del cantante sobre el tiempo perdido y la importancia de recomponer la relación.

“Ahora te tengo tan lejos, imagínate que te hubiese pasado algo a ti o a mí y no hubiese tenido la oportunidad de despedirme (…) Peleas puede haber muchas en toda relación. Yo tomo de lección de todo esto que la comunicación es súper importante y asumo mi responsabilidad como padre, aprendo y avancemos. Te amo mucho, hijo, te pido mil disculpas”, cerró.