“Ha sido muy complejo”: Juan José Gurruchaga reveló que su hijo tiene síndrome grave y poco común - Chilevisión

El actor y comunicador se sumó a una campaña de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, instancia en la que informó sobre el Síndrome de Lennox-Gastaut en el día mundial de este síndrome epiléptico.

El actor y comunicador Juan José Guruchaga dio a conocer a través de un video que su hijo de 11 años vive hace cuatro años con Síndrome de Lennox-Gastaut, un tipo grave de epilepsia y poco común.

El registro fue publicado en el marco de la conmemoración del día mundial de este síndrome epiléptico, mediante una campaña una informativa de la Liga Chilena contra la Epilepsia.

"Les quiero contar que mi hijo Juan Cruz, de 11 años, vive con esta condición. Son casi cuatro años desde el diagnóstico y ha sido un proceso muy complejo para toda nuestra familia", comenzó relatando el intérprete.

Según dijo, se trata de un "tipo de epilepsia de un difícil manejo, con muchas crisis permanentes, a pesar de todos los medicamentos que él toma".

Sin embargo, señaló que "al igual que muchas otras familias con seres queridos con epilepsia, en este caso hiper refractaria, seguimos en pie, buscando siempre cómo disminuir, controlar las crisis y mejorar su calidad de vida".

Para cerrar el mensaje, Guruchaga expresó que "en este día quiero enviar un abrazo cariñoso porque frente a la dificultad de la medicina que muchas veces no logra estabilizar las crisis, el amor creo que es lo más importante". "Que nunca les falte, les mando un gran abrazo", cerró.

Qué es el Síndrome de Lennox-Gastaut

De acuerdo con la corporación, el Síndrome de Lennox-Gastaut es una encefalopatia epiléptica del desarrollo grave y poco frecuente que se manifiesta en la niñez, caracterizada por múltiples tipos de crisis epilépticas, alteraciones específicas en el EEG y retraso en el neurodesarrollo.

Se presenta generalmente después de los 2 años, predominantemente entre los 3 y 5. Los niños con este síndrome presentan discapacidad intelectual y crisis que les hacen caer bruscamente al suelo, además de crisis de ausencia y de otro variado tipo de crisis, tanto diurnas como nocturnas.



Para su tratamiento se utiliza una combinación de varios fármacos para intentar controlar las crisis, aunque no siempre se logra este objetivo. Este tratamiento se puede complementar, a veces con dieta cetogénica o estimulador vagal.