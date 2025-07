Ingrid Aceitón frena en seco los comentarios que desató su nueva pareja: “Me preocupa que...” - Chilevisión

La modelo mostró en redes sociales a su nuevo pololo, generando la inmediata reacción de sus seguidores. Sin embargo, no dejó pasar algunos comentarios sin filtro.

Ingrid Aceitón respondió a los comentarios que recibió de algunos usuarios tras presentar a su nueva pareja, el actor Rodrigo Salvador Montenegro.

A través de Instagram, la modelo y ex chica reality publicó una romántica imagen junto al intérprete, generando la inmediata de reacción de sus seguidores.

Aceitón no dejó pasar algunos ácidos comentarios de los cibernautas. "Agradezco los buenos deseos, pero me preocupa que aún se use 'flaite' como insulto", partió diciendo en su respuesta.

"Yo lo fui (o soy) y tengo amigos que también, y eso no nos hace peores personas. Hay cosas más importantes en las que enfocarse", arremetió la comunicadora.

El mensaje de Ingrid fue en respuesta a comentarios como "este sí que es un churro", "ahora sí es más decente", "hay gente que le gustan los feit@s y eso es maravilloso" y "ojalá ahora le achunte".

La nueva pareja de Ingrid Aceitón

Rodrigo Salvador Montenegro se llama la pareja de Ingrid Aceitón, conocida por su participación en el concurso Miss Chile 2012 y el programa Diamantes en Bruto (Chilevisión).

Según se observa en sus redes sociales, Rodrigo es actor con experiencia en compañías de teatro, además se ha desempeñado como animador, modelo y actor de doblaje.

Cabe recordar que a finales del 2024, Ingrid confirmó el fin de su relación con el padre de su hija, Ignacio Jelvez. Luego, la modelo tuvo un romance con el cantante urbano Nico Clear.

