“Siento mucho odio”: Ingrid Aceitón publicó desgarrador mensaje a cuatro años de la muerte de su hija - Chilevisión

Ingrid enfrentó el fallecimiento de su hija Alice en enero de 2021, mientras aún se encontraba en periodo de gestación, en medio de una larga lucha por convertirse en madre.

Este miércoles, Ingrid Aceitón publicó un estremecedor mensaje para conmemorar los cuatro años del fallecimiento de su hija, Alice.

La hija de la modelo falleció en enero de 2021 durante el periodo de gestación, en un momento donde Ingrid enfrentaba una ardua lucha para poder convertirse en madre.

"El peor día de mi vida"

Al respecto, Aceitón publicó una serie de fotos en Instagram, donde incluso reveló que en una de ellas ya sentía que su hija había perdido la vida.

"Alice, 4 años sin ti. La primera foto, en mi inconciencia, sabía que ya no estabas y lo único que pensé fue en sacarme una última foto contigo, con el dolor de mi alma", escribió Ingrid.

En esa misma línea, agregó: "Escuchando a todos que me debía despedir, el peor día de mi vida. Sin duda, aprendí de tí. Te conocí, pero no como quería y no le permitiré a nadie bebé, que por tener otra hija tú no vales".

Aunque la modelo agradeció la existencia de su hija y reiteró que la ama, también admitió que "a veces siento mucho odio por no tenerte, pero sé que es parte de, y cada mamá que ha pasado esto sé que me entenderá".

Por otro lado, Ingrid agradeció las muestras de cariño en sus historias de Instagram y reveló un impactante dato: "Ni siquiera me conocen y se dieron un tiempito para llenar algo de mi vacío, cosa que personas cercanas no hicieron".

Finalmente, la modelo ofreció su ayuda a cada persona que se encuentre atravesando la pérdida de un hijo, asegurando que "no duden en hablarme (...) créanme que sí me doy el tiempo de intentar acompañar un ratito", cerró.

