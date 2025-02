Hans Valdés revela que su madre vuelve a Constitución tras otorgarle casa en Santiago - Chilevisión

El creador de contenido para adultos confesó que incluso trasladó a su madre a Talca, sin embargo, por problemas de salud no se pudo establecer.

El ex chico Gran Hermano, Hans Valdés, reveló recientemente que nuevamente está haciendo una mudanza, aunque esta vez se trataría de su madre y su hermana, quienes regresarán a su casa de origen en Constitución.

Recordemos que a mediados del 2024, el futbolista adquirió un departamento en la capital, donde vivía solo hasta que decidió traerse a su familia y consiguió un nuevo hogar para los tres, sin embargo, esto no resultó bien.

¿Por qué la mamá de Hans se devuelve a Constitución?

"La llevé para Talca, la llevé para Santiago, no le gustó el clima, no le gustó el ambiente", confesó Hans a Las Últimas Noticias (LUN), sobre el nuevo cambio de casa de su madre, Yesenia Gutiérrez.

En este sentido, reveló que su familia llegó a estar apenas unos cuatro meses en la capital, hasta que se mudaron a Talca, ya que Yesenia no se acostumbraba al clima de Santiago.

No obstante, en la ciudad del Maule el panorama fue similar. "Yo soy asmática y la he sufrido con el calor, me falta mucho el aire. No me acostumbré a la gente allá (...) andaba triste, como que me empezó a afectar el tema del calor anímicamente. Además, uno empieza a extrañar", comentó Gutiérrez.

En este sentido, y luego de aburrirse de Talca, agregó: "Llevo más de 40 años viviendo en Constitución, así que era difícil acostumbrarse. Lo intenté, pero no funcionó".

Recordemos que en julio del año pasado, Hans compartió en sus redes sociales que había cumplido una promesa a su padre: Le estaba dando una mejor vida a su mamá y hermana. "Hoy puedo decir con orgullo y sacrificio que llevo a mi familia a vivir a un lugar mejor. Estoy muy feliz", comentó en aquel entonces.