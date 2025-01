Mudanza a Turquía de China Suárez con Mauro Icardi habría desatado conflicto con Benjamín Vicuña - Chilevisión

La actriz estaría pensando en radicarse fuera de Argentina debido a su reciente romance con Mauro Icardi, lo que habría desatado un conflicto con el chileno.

El nuevo romance de China Suárez habría generado una complicación con Benjamín Vicuña, esto debido a las intenciones que tendría la joven de irse a vivir fuera del país con sus hijos.

Según detalló la periodista trasandina Yanina Latorre, la actriz estaría pensando en irse a Turquía, donde juega Mauro Icardi, su actual pareja.

“La oriental quiere irse a Turquía con el novio nuevo. Claro que en el medio hay descendencia y dos padres, pequeño detalle”, contó en su Instagram.

Conflicto con Benjamín Vicuña

De acuerdo a la información de la profesional, esto habría generado un problema con el actor chileno, debido a que “la oriental arrancó la negociación con los progenitores. A uno le ofrece canjear los 4.000 dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía”.

Sin embargo, aclaró que "el progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía".

“Ella le dijo re textual, tras un ida y vuelta medio medio... ella se envalentona rápido. 'Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los 4.000 dólares y te ahorrás los colegios'”, lanzó la periodista.

Esto no tendría nada de cómodo al chileno, quien al no estar convencido “obviamente, le ofreció 15 días cada uno con los nenes”.