 “Habría terminado con la fuerza pública”: Revelan que Angie Jibaja estaría con expareja de su madre - Chilevisión
18/11/2025 18:55

“Habría terminado con la fuerza pública”: Revelan que Angie Jibaja estaría con expareja de su madre

La situación habría comenzado antes de que la actriz se presentara en Primer Plano en junio de este año e incluso estaría viviendo con la expareja de su madre.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Cecilia Gutiérrez reveló en sus redes sociales que Angie Jibaja estaría en una relación con la expareja de su madre, Maggie Liza.

La situación habría comenzado antes de que Jibaja diera una entrevista en Primer Plano en junio de este año, donde habló en extenso sobre su cambio de vida.

¿Qué pasó con Angie Jibaja y su madre?

A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez reveló: "Después de que ella salió en Primer Plano me hablaron varias personas para decirme que había un problema familiar".

En esa misma línea, explicó: "Resulta que su mamá la acusa de haberle quitado a su pololo, escándalo que habría terminado con la fuerza pública".

Luego, la periodista recordó un particular episodio: "Ella (Angie) estaba en Primer Plano con un caballero mayor que ella, que yo pensé que era su manager, pero después supe que, efectivamente, era la pareja de su mamá, pero parece que ahora es el pololo de Angie".

Además, Gutiérrez explicó que Angie Jibaja había dejado el hogar que compartía con su madre, yéndose a vivir con este hombre.

Finalmente, la actriz no se ha pronunciado respecto de esta polémica y su madre aún mantiene en redes sociales las fotografías con esta persona, quien sería su pareja hace aproximadamente siete años.

