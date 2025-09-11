Francisco Reyes Cristi se suma a Fiebre de Baile y promete sorprender: “Me gusta ponerme a prueba” - Chilevisión

El actor chileno formará parte del exitoso programa que regresará al bloque prime de Chilevisión.

El actor chileno Francisco Reyes Cristi fue confirmado este jueves como el nuevo participante de Fiebre de Baile, el exitoso programa que regresará al bloque prime de Chilevisión.

Reyes Cristi es actor y actualmente es parte del elenco de la exitosa teleserie Los Casablanca. Además, prepara lo que será su nueva obra de teatro, La Sociedad de los Poetas Muertos. En sus redes sociales, muestra su pasión por el deporte, los viajes y el aire libre.

"Ustedes solo me han visto actuar, ahora quiero que me vean bailar", dijo el artista en su video de presentación de Fiebre de Baile.

Asimismo, indicó que "acepté este desafío porque me gusta ponerme a prueba y me gusta bailar".

De esta manera, el artista se suma a los siete ya confirmados:

Nicole “Luli” Moreno

Constanza Capelli

María José Quiroz

Faloon Larraguibel

Pastelito Jr.

Princesa Alba

Jorge “Kike” Acuña

El estelar regresa luego de trece años con Diana Bolocco en la conducción. En esta nueva edición, promete ritmos clásicos, pero también incorporará desafíos digitales y votaciones en vivo que permitirán a la audiencia influir directamente en el destino de los concursantes.

Próximamente, se darán a conocer nuevos competidores, los jurados y la fecha de estreno.