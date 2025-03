Fran Virgilio rompió el silencio tras acusaciones laborales a Karol Lucero: “Tengo fortaleza” - Chilevisión

Francisca Virgilio se refirió por primera vez a las acusaciones que recibió su marido por malos tratos y no pago de remuneraciones a sus excolaboradores de Like Media y confesó cómo ha enfrentado este proceso.

Fran Virgilio, la esposa de Karol Lucero, rompió el silencio este jueves tras las acusaciones de excolaboradores de Like Media en contra del comunicador, por malos tratos y no pago de remuneraciones.

Aunque Virgilio no se refirió a los rumores de infidelidad que fueron expuestos durante la polémica, sí dejó en claro que no le acomoda hablar de su relación públicamente.

"Me mantengo súper reservada en eso"

"Creo que tengo fortaleza en hartas cosas y lo importante en toda relación, cuando hay problemas, siempre es conversar y apoyarse uno al otro, así que la verdad es que estoy muy bien", explicó Virgilio en conversación con Página 7.

En esa misma línea, agregó: "La verdad es que es un tema que no quiero conversar. Yo me mantengo súper reservada en eso, mi área de trabajo es otra, no esto, pero estoy muy bien".

Respecto de las preguntas que recibe durante los eventos en los que trabaja, Fran explicó que "antes me costaba mucho y la verdad me escapaba, me ponía muy nerviosa. Yo soy súper tímida, pero nada, hay que atreverse a salir de la zona de confort".

Finalmente, Virgilio concluyó: "Ya sé que aquí estoy y ahora me siento tranquila. Cuando hay algo que no quiero hablar, simplemente lo digo con respeto, que no me siento cómoda, no quiero hablar de eso, está todo bien. Pero vamos bien".