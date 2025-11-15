 Fotógrafa chilena Rocío Aguirre sorprende al anunciar que espera su primer hijo con C. Tangana - Chilevisión
15/11/2025 15:01

Fotógrafa chilena Rocío Aguirre sorprende al anunciar que espera su primer hijo con C. Tangana

La chilena y el artista español llevan cerca de seis años juntos, luego de conocerse en un bar de Madrid mientras ella estudiaba fotografía de moda y publicidad.

Publicado por CHV Noticias

La fotógrafa chilena Rocío Aguirre sorprendió en redes al revelar que está esperando su primer hijo junto al cantante español C. Tangana.

A través de su cuenta de Instagram, la fotógrafa publicó una imagen mostrando su avanzada panza de embarazo.

El registro fue acompañado por la descripción: "Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen".

