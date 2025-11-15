Fotógrafa chilena Rocío Aguirre sorprende al anunciar que espera su primer hijo con C. Tangana - Chilevisión

Aunque C. Tangana aún no se ha referido públicamente a la noticia, la publicación de Aguirre despertó una ola de reacciones positivas, superando los 35 mil “me gusta” y acumulando más de mil comentarios.
Mira la publicación a continuación:
La chilena y el artista español llevan cerca de seis años juntos, luego de conocerse en un bar de Madrid mientras ella estudiaba fotografía de moda y publicidad.
La fotógrafa chilena Rocío Aguirre sorprendió en redes al revelar que está esperando su primer hijo junto al cantante español C. Tangana.
A través de su cuenta de Instagram, la fotógrafa publicó una imagen mostrando su avanzada panza de embarazo.
El registro fue acompañado por la descripción: "Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen".