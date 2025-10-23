 FMS World Series 2025: El Menor y Bnet confirman duelo histórico en Teatro Caupolicán - Chilevisión
23/10/2025 22:10

FMS World Series 2025: El Menor y Bnet confirman duelo histórico en Teatro Caupolicán

El emblemático recinto de Santiago será testigo de una de las jornadas más esperadas de la temporada: la Gran Final de la FMS World Series 2025.

Publicado por CHV Noticias

La FMS World Series se prepara para una noche que promete ser inolvidable: El Menor y Bnet, dos referentes de freestyle internacional, finalmente cruzarán sus caminos en uno de los formatos que marcó para siempre sus carreras

Se trata de una batalla que no solo representa un choque de dos generaciones de élite, sino también un duelo que el público llevaba años esperando, pues se cruzaron hace unos años en la FMS Internacional, pero el cruce nunca llegó a concretarse.

Así BNET y El Menor llegan al Teatro Caupolicán

El Menor, actual campeón de la FMS Chile, llegará a este evento consolidado como uno de los cinco MCs renovados para esta edición de la World Series.

Su desempeño lo ha posicionado entre los mejores del mundo, combinando técnica, flow y una agresividad que ha sabido traducir en resultados dentro y fuera de su liga nacional.

Bnet, por su parte, regresó esta temporada después de un tiempo alejado de los escenarios: lo hace con el papel de Extra Player, un formato que lo ha llevado a desafiar a competidores de distintas ligas nacionales y ahora a la propia Superliga del freestyle.

Tras sus dos batallas confirmadas en la cuarta fecha en Bogotá —frente a Aczino y Jony Beltrán—, el madrileño confirmó su participación en la última jornada de la temporada enfrentando a El Menor y a un rival más que aún espera ser revelado.

FMS World Series: Fecha, lugar y entradas

Hoy, el escenario está listo para que esa batalla soñada se haga realidad. Bnet, con su característico dominio métrico y su precisión quirúrgica sobre la base, se enfrentará a El Menor, cuya energía y agresividad marcan el pulso de cada rima.

      • Lugar: Teatro Caupolicán, Santiago
      • Fecha: Domingo 21 de diciembre
      • Entradas: FMS TV

Ambos destacan por su creatividad y capacidad de adaptación, lo que convierte este enfrentamiento en una batalla de estilos tan técnicos como intensos.

El Menor vs Bnet promete ser más que una simple batalla: será un encuentro generacional, técnico y emocional que reafirma por qué la Superliga del freestyle es el escenario donde se escriben las grandes leyendas.

