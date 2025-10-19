“Las celebro hoy y siempre”: Fernanda Urrejola contrajo matrimonio con Francisca Alegría - Chilevisión

Tras seis años de relación, la pareja finalmente contrajo matrimonio. El emotivo momento fue captado por la actriz Leonor Varela, quien compartió el registro de la ceremonia en sus redes sociales.

La tarde de este sábado Fernanda Urrejola contrajo matrimonio con su pareja Francisca Alegría, luego de seis años de relación.

La pareja dio a conocer su romance en abril de 2020, cuando la actriz publicó un cariñoso mensaje en Instagram.

Luego de un tiempo, Urrejola aseguró que fue un flechazo instantáneo. "Me acuerdo que nos conocimos ese día (...) Y yo le dije que si se venía a vivir a Los Ángeles, que viviéramos juntas (...) Yo de verdad sentía esa conexión instantánea", contó.

Si bien ninguna de las dos publicó registros de la ceremonia en redes sociales, la actriz Leonor Varela compartió un video de la pareja caminando al altar.

"Matri más lindo que he visto. Las amo y las celebro hoy y siempre", escribió la actriz a través de redes sociales.

Mira el video a continuación: