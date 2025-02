¿Nació el amor? Las pistas de Emilia Dides y Sammis Reyes que entusiasman a sus seguidores - Chilevisión

A través de las redes sociales han surgido nuevos comentarios y publicaciones que dejarían ver algo más que una amistad entre la Miss Universo Chile y el deportista nacional.

Desde hace un par de días que la modelo Emilia Dides y el ex jugador de la NFL Sammis Reyes han dado que hablar respecto a su amistad, ya que para muchos de sus seguidores habría algo más entre ambos.

Pese a que la Miss Universo Chile aclaró que no eran nada más que amigos, comentarios y publicaciones de ellos mismos siguen entusiasmando en redes sociales por su "shipeo".

Las pistas en la supuesta amistad de Emilia y Sammis

Todo comenzó el pasado jueves, cuando el deportista publicó una fotografía en un espejo, en donde se veía abrazado a una misteriosa mujer, a la cual solo se le alcanzaba a ver una mano.

Sin embargo, rápidamente las redes sociales confirmaron que se trataba de Emilia Dides, todo gracias a las uñas y el anillo que usaba la acompañante de Sammis, detalles que revelaron su identidad.

Días más tarde se viralizó en TikTok un video de la pareja compartiendo vehículo, lo cual acrecentó los rumores sobre un romance entre la pareja.

A estas pistas, le sumamos los últimos videos de TikTok de la modelo, los que serían indirectas para Reyes, no solo por la letra de las canciones que usa, sino también por los mensajes que ella deja.

"Cuando mide 2 metros y huele bien", "le hablé por Instagram y me invitó a comer. ¿Y qué pasó después? Adivina" y "en menos de un mes todo me salió al revés, del que no quería enamorarme, me enamoré. Y del que estaba enamorada ya me olvidé", se escucha en algunos videos de Emilia, los cuales fueron grabados en el mismo lugar donde Sammis publicó su primera foto juntos.

Ahora último, en la última publicación del jugador de fútbol americano, en donde se muestra sin polera, Dides sorprendió comentando un emoji de un plato con unos cubiertos, ocasionando otra vez revuelo.

Pistas de la particular amistad entre Emilia Dides y Sammis Reyes: