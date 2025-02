“Eso me tiene...”: Emilia Dides respondió a rumores sobre romance con Sammis Reyes - Chilevisión

El panelista de Plan Perfecto, Javier Fernández confesó que había visto a Emilia Dides y Sammis Reyes entrenando juntos, y ella le contó toda la verdad a Pablo Candia.

Este jueves, Emilia Dides respondió en Plan Perfecto sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente a Sammis Reyes.

El panelista Javier Fernández también aportó información y aseguró haberlos visto de la mano entrenando juntos en el mismo lugar donde él realiza ejercicio.

¿Qué dijo Emilia Dides sobre Sammis Reyes?

Pablo Candia le preguntó directamente a Emilia Dides sobre una posible relación amorosa con el ex jugador de la NFL y al respecto, ella respondió: "Jajajá no baby, no tengo nada que decir al respecto".

En esa misma línea, Pablo precisó: "En seguida me entrega otra información como para despitar (Emilia): 'Sólo que voy al Festival de Viña y eso me tiene muy emocionada'. No lo desmiente, solamente que me dice: 'No tengo nada que decir al respecto'".

Por su parte, Javier Fernández confesó que "los vi, porque donde yo entreno, en mi crossfit, hay un centro de entrenamiento y vi que los dos se bajaron, él tiene una camioneta gigante y todos fuimos a ver. Ella estaba con un jockey medio tapado (...) te lo juro que los vi ayer".

Finalmente, admitió: "(Sammis) Estaba con una chica de la mano y era una chica de pelo negro, jockey, muy mina y él se veía muy buen mozo y los dos entrenaron juntos ayer en Kennedy, él le llavaba la maleta, le abrió la puerta, llegó en la camioneta de él".

Revive el momento acá