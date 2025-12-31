EN VIVO | Sigue el show de Año Nuevo 2026 en Valparaíso por Chilevisión - Chilevisión

La celebración comenzará a partir de las 22:00 horas con shows de artistas como Dionisio y su cumbia, Jordan y tú, Paula Rivas, Los Charros de Lumaco y Los Viking’s 5.

Chilevisión llevará a la pantalla la tradicional fiesta de Año Nuevo 2026 en Valparaíso, uno de los eventos más emblemáticos del cierre de año en Chile.

Este miércoles 31 de diciembre el puerto tendrá un gran festejo con un espectáculo con fuegos artificiales que se extenderá por 18 minutos

La transmisión especial de la celebración comenzará a partir de las 22:00 horas con la conducción de Julio César Rodríguez-

