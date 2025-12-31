 EN VIVO | Sigue el show de Año Nuevo 2026 en Valparaíso por Chilevisión - Chilevisión
31/12/2025 21:16

EN VIVO | Sigue el show de Año Nuevo 2026 en Valparaíso por Chilevisión

La celebración comenzará a partir de las 22:00 horas con shows de artistas como Dionisio y su cumbia, Jordan y tú, Paula Rivas, Los Charros de Lumaco y Los Viking’s 5.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Chilevisión llevará a la pantalla la tradicional fiesta de Año Nuevo 2026 en Valparaíso, uno de los eventos más emblemáticos del cierre de año en Chile.

Este miércoles 31 de diciembre el puerto tendrá un gran festejo con un espectáculo con fuegos artificiales que se extenderá por 18 minutos

Habrá un show musical con la participación de Dionisio y su cumbia, Jordan y tú, Paula Rivas, Los Charros de Lumaco y Los Viking’s 5.

La transmisión especial de la celebración comenzará a partir de las 22:00 horas con la conducción de Julio César Rodríguez-

Puedes ver la cobertura completa del Año Nuevo 2026 en Valparaíso a través de las pantallas de Chilevisión, la señal en vivo del sitio web de Chilevisión, y en nuestra app MiCHV.

Mira EN VIVO el Año Nuevo  2026 en Valparaíso

