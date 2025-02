Este sería el verdadero motivo: ¿Por qué Los Vásquez no van al Festival de Viña? - Chilevisión

Este dúo de hermanos, oriundos de Coyhaique, saltaron a la fama en 2010 y están cerca de cumplir 15 años de carrera. A pesar de esto, nunca han dicho presente en el escenario de la Quinta Vergara.

Solo semanas restan para el Festival de Viña 2025, el cual comenzará el domingo 23 de febrero. La parrilla está armada y en ella solo aparecen dos cantantes nacionales: Myriam Hernández y Kidd Voodoo.

Sin embargo, siempre ha estado en el ambiente la ausencia en la Quinta Vergara, principal escenario del país, de Los Vásquez.

Este dúo de hermanos, oriundos de Coyhaique, saltaron a la fama en 2010 y están cerca de cumplir 15 años de carrera. A pesar de esto, nunca han dicho presente en el reconocido festival.

En Plan Perfecto se reveló el motivo de su ausencia en el Festival de Viña

En el programa Plan Perfecto de Chilevisión se estaba conversando sobre el Festival de Viña y qué artistas merecen estar.

Ahí tomó la palabra Renata Brava: "¿Sabes con quién tiene una tremenda deuda el Festival de Viña? Con Los Vásquez".

Paulina Rojas respondió y señaló que ellos no quieren ir al Festival de Viña, porque no quieren que sea tan masivo su show.

Esto fue complementado por Bravo: "Sí, es verdad, pero yo tengo un antecedente. Por muchos años ellos no quisieron ir, pero ahora hace algunos años atrás sí quisieron y deseaban abrir el Festival, y les dijeron no y no hubo acuerdo en la negociación... Ellos la romperían en el Festival de Viña"

Paulina Rojas apoyó los dichos de su compañera: "Sí, cuando hemos compartido en la gira de la Teletón o algún evento con ellos, no hay cómo bajarlos del escenario porque la gente los pide y los pide, así que sería un éxito".