Emeterio Ureta reveló si se considera un “sugar daddy” y confesó sus límites - Chilevisión

El empresario manifestó su búsqueda de una relación seria, pero aclaró que "no soy millonario". Aún así, relató una experiencia reciente tras salir a comer a un restaurante como cita.

La vida sentimental de Emeterio Ureta ha dado bastante de qué hablar después de su ruptura ocurrida sólo una semana posterior al anuncio de su pololeo con Ana Isabella Ríos. De ahí en más, el empresario se ha mostrado dispuesto a conocer al "amor de su vida".

Hace varios días atrás subió una contundente historia en Instagram para manifestar abiertamente su búsqueda de una relación seria. "Quiero pololear en serio y no con restaurantes caros con platos de $18.980", expuso en ese momento.

Y ahora hizo lo mismo, pero en su participación en el programa IIngobernables, donde fue consultado respecto de las citas que ha mantenido en el último tiempo y si es que se considera a sí mismo como un "sugar daddy".

"Ya no salgo con cuicas"

Para entrar en contexto, un sugar daddy corresponde a aquellos hombres que ofrecen salidas, lujos, dinero o incluso objetos materiales a cambio de compañía -usualmente de mujeres de menor edad-.

Al ser consultado respecto de si se considera como uno de ellos, Ureta fue enfático en su respuesta: "Para nada porque no tengo plata, no soy millonario".

Para ejemplificar lo anterior, el denominado "Marqués del Arrayán" relató una experiencia reciente.

"Fui a comer el otro día, fui en mi auto, que tengo un Mercedes Benz precioso, con chaqueta azul, pantalón blanco, pañuelo", comenzó contando.

"Comí, me tomé unos vinos, entonces la señorita que estaba conmigo, cuando firmé (la cuenta) me quedó mirando y me dijo: 'Oye, Emeterio, y cómo...', entonces yo para lesear le digo: No, si yo como aquí una vez al mes y me llega la factura a la oficina'", relató.

Pero confesó que todo esto era mentira, asegurando que "a mí no me sacan ni para un café".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"¿Tú crees que para mí corre el amor a primera vista? No, no corre conmigo", continuó, afirmando que ahora "ya no salgo con cuicas".

"Cada cuica invitarla a comer sale 90 lucas la noche", lanzó.