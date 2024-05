Ex pareja de Emeterio Ureta lapidó su relación y explicó quiebre: “Le tenía que dar para la bencina” - Chilevisión

La colombiana de 43 años decidió sincerarse sobre el término con el "Marqués del Arrayán", sólo una semana después de haber dado a conocer su amor públicamente.

Pese a que su relación se dio a conocer públicamente hace una semana, ya todo llegó a su fin y así lo confirmaron los implicados. Emeterio Ureta se encargó de desmentir su pololeo con Ana Isabella Ríos a través de Instagram, mientras que ella decidió ir un poco más lejos y revelar detalles.

La colombiana de 43 años, quien tuvo un breve paso por la televisión -incluyendo Chilevisión-, decidió ahondar en los antecedentes que llevaron al quiebre de este vínculo que se extendió por cerca de ocho meses.

¿Por qué terminaron Emeterio Ureta y Ana Isabella?

En conversación con La Hora, la también actriz fue tajante en referirse al término del pololeo, asegurando que "me cansé de sus mentiras y engaños, sobre todo porque no es fiel y eso ya no puedo aguantarlo más".

"Además, cada vez que salimos yo tengo que estar pagando la mitad de la cuenta, a veces le tengo que dar para la bencina y eso no corresponde porque no es mi esposo", complementó en contra del "Marqués del Arrayán".

Continuando con sus argumentos, Ana acusó que "él le coquetea a todas las chicas, tiene una necesidad de que lo alaben... me cansé. No es mala persona, pero no estoy para que me estén gorreando a mí".

Además, durante las últimas semanas, la misma Ana contó que la hija de Emeterio, Tita Ureta, no habría estado a favor de la relación.

Propuesta de matrimonio

Más allá de esta relación fallida, Ana espera quedarse en Chile y poder obtener la nacionalidad. Y proyectándose en cuestiones sentimentales, terminó confesando que "me encantan los hombres mayores, altos, canosos y de ojos claros".

"Voy a aceptar una propuesta de matrimonio, que me han hecho hace dos años y esa persona siempre ha querido casarse. Así que ya con la ruptura de Emeterio puedo dar ese lindo paso, voy a hacer una mujer casada pronto. No es por la visa ni la nacionalidad chilena, yo tengo mis cosas", cerró.