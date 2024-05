Ana Isabella Ríos, quien es 33 años menor que el empresario y tuvo su aparición en televisión en The Voice Chile, decidió sincerarse respecto de su relación con la hija de Ureta.

Emeterio Ureta sorprendió al anunciar su nueva relación con una mujer colombiana radicada en Chile, a quien conoció el año pasado y dio paso al surgimiento de una amistad, la que poco a poco se transformó en amor.

Se trata de Ana Isabella Ríos, quien es 33 años menor que el empresario, tiene tres hijos y es educadora de párvulos.

Es más, esta mujer también tuvo un breve paso por la televisión de la mano de The Voice Chile.

¿Qué dijo la actual pareja de Emeterio Ureta?

En conversación con FMDOS, Ana ahondó en su relación con Emeterio y aboró en particular un episidio que vivió con la hija de su pareja, Tita Ureta.

Respecto el comienzo de su vínculo, explicó que "en una cena nos dimos a conocer. Él ha vivido tanto amorío que a mí me encantó su experiencia y su inteligencia así que de a poquito fuimos conociéndonos".

Sin embargo, la experiencia con Tita habría sido bastante diferente: Ambas compartieron trabajo en la misma casa televisiva, instancia en la que se habrían conocido.

"No quiso ni siquiera saludar"

"Por casualidad nos vimos y no nos saludamos porque ella en ese momento sabía que yo estaba con su padre", comenzó contando sobre Tita.

“No quiso ni siquiera saludar porque desde que una llamada que le hizo él delante de mí, ella le dijo que no quería que estuviera conmigo porque quién era yo, por qué no la había presentado, que por qué me había llevado a la casa, porque estuve en la casa de él", continuó.

"Entonces a ella no le gustó esto porque era como que había pedirle permiso a ella para poder ver a Emeterio, eso nos cayó super mal. Desde ese entonces ella no quiere saber nada de mí", cerró Ana sobre este supuesto desencuentro con la figura del espectáculo.