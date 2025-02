Revelan dramáticas últimas palabras de Naya Rivera a su hijo antes de morir ahogada - Chilevisión

Ryan Dorsey, ex esposo de la actriz, compartió detalles sobre los momentos finales de Rivera en el Lago Piru, California, en julio de 2020.

El 8 de julio de 2020, Naya Rivera alquiló un bote para navegar junto a su hijo de cuatro años, Josey, en el Lago Piru, California, donde terminó perdiendo la vida.

Durante la excursión, ambos decidieron nadar. Al intentar regresar al bote, Rivera logró ayudar a su hijo a subir a la embarcación, pero, agotada por el esfuerzo, no pudo subir ella misma y se hundió en el lago.

Tras horas de búsqueda, el menor fue encontrado solo en la embarcación, envuelto en una toalla y dormido. Días después, el cuerpo de Rivera fue hallado en el agua.

Las últimas palabras de Naya Rivera

Recientemente en una entrevista con la revista People Ryan Dorsey, ex marido de la actriz, reveló que Josey aún recuerda las últimas palabras de su madre.

"Él dijo que lo último que ella dijo fue su nombre, y luego ella se hundió y él no la volvió a ver", contó Dorsey.

El testimonio del niño ha conmovido a muchos, ya que deja en evidencia el angustiante momento que vivió antes de quedar solo en el bote.

Sentimientos de culpa y el proceso de duelo de Josey

El pequeño ha compartido que intentó ayudar a su madre arrojándole una cuerda que había en el bote, pero se asustó porque había una araña en ella y no pudo hacerlo.

"Algo que ha dicho una y otra vez es que estaba tratando de encontrar un bote salvavidas y que había una cuerda, pero había una araña grande en la cuerda y él tenía demasiado miedo de tirarla", relató Dorsey.

El actor ha intentado consolar a su hijo, asegurándole que la cuerda no habría sido lo suficientemente larga para salvar a Rivera y que no fue su culpa.

”Yo le digo una y otra vez: Amigo, esa cuerda no iba a ser lo suficientemente larga'", agregó.

A pesar de sus esfuerzos, el menor sigue lidiando con sentimientos de culpa y tristeza por la pérdida de su madre.

La vida después de la tragedia

Desde la muerte de Rivera, Ryan Dorsey se ha dedicado a criar a Josey en Virginia Occidental. Ambos han trabajado juntos para sanar y mantener viva la memoria de Naya.

“Si hubiéramos perdido a Naya y a Josey, no sé cómo habría seguido con vida. No sé qué habría hecho, pero estoy seguro de que no habría sido nada bueno”, finalizó.

El actor ha enfatizado la importancia de brindarle un entorno amoroso y de apoyo a su hijo mientras enfrentan juntos el duelo.