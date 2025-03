Diana Bolocco reveló problema de salud que la hizo ausentarse de Podemos Hablar: “Me fui a la B” - Chilevisión

La conductora de Plan Perfecto reveló que atraviesa un cuadro médico que le impidió cumplir con sus compromisos , “No recuerdo haberme sentido peor”,

Diana Bolocco sorprendió a sus seguidores al compartir que enfrenta un problema de salud que la obligó a ausentarse de Podemos Hablar, el programa que conduce.

A través de redes sociales, la conductora dio detalles sobre su estado, asegurando que se siente “peor que nunca”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"No me acuerdo haberme sentido peor en mi vida... Me duele hasta el pelo”, expresó Bolocco en un video publicado en sus historias de Instagram.

Según detalló la animadora, el cuadro de rotavirus que padece le ha provocado fiebre y un malestar generalizado que le impide realizar sus actividades diarias con normalidad.

““Me fui a la B””, afirmó, evidenciando su malestar.

VER MÁS DE DIANA BOLOCCO

Diana Bolocco: "Me siento culpable"

La situación la obligó a cancelar su participación en Podemos Hablar donde es una de las figuras clave.

“No voy a poder ir a mi grabación de hoy. Me siento culpable”, lamentó.

A pesar de su estado, la animadora de Chilevisión se mostró optimista: “Gracias al colega que me reemplazará. Apenas sepa quién es le daré los agradecimientos públicos”.

“Gracias equipo lindo de PH por el apañe. Y a ustedes, gracias por los corazoncitos que me van a mandar”, conluyó.