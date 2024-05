Daniel Valenzuela entregó delicada advertencia a Camila Andrade: “Si lo pones en la balanza...” - Chilevisión

Valenzuela analizó en duros términos la entrevista de Francisco Kaminski en Podemos Hablar y aseguró que a raíz esta polémica, Camila Andrade, quien también es su ex pareja, tuvo grandes pérdidas económicas y laborales.

Este viernes, Daniel Valenzuela reveló una íntima conversación que tuvo con su ex pareja, Camila Andrade, en donde la aconsejó respecto de su relación con Francisco Kaminski y la exposición que ha tenido el triángulo amoroso con Carla Jara.

Además, le hizo una potente advertencia respecto de su vida profesional, tras el anuncio de la productora Digital Media Prime, donde confirman su desvinculación del programa La Caja de Pandora.

El consejo de Daniel Valenzuela a Camila Andrade

"Yo le di consejos a Camila. No soy quién, pero desde lo personal, desde mi experiencia, le di con cariño un pequeño consejo a Camila Andrade y a su familia", señaló Daniel Valenzuela en su programa No Es Lo Mismo, donde explicó que el consejo era no entregar más entrevistas en torno a Francisco Kaminski y Carla Jara.

Respecto de la desvinculación de Andrade en el programa La Caja de Pandora, comentó: "Ahora con esto, poniéndome en sus zapatos igual (...) Todos hemos estado sin pega, todos tenemos cuentas que pagar (...) y también todos tenemos la necesidad o las ganas de dar nuestra versión de los hechos".

Valenzuela también se tomó el tiempo para analizar las declaraciones de Francisco Kaminski en Podemos Hablar y comparó la situación: "Si lo va hacer igual que lo hizo Kaminski, de todas maneras le digo que no vaya, porque es un desacierto también para él la entrevista en PH", declaró.

En esa misma línea, agregó: "Yo confío que lo puede hacer distinto, confío que desde la honestidad, desde la claridad, desde la sabiduría y ya el paso del tiempo (...) podrían ser un buen rol".

Las pérdidas que dejó la polémica

Daniel Valenzuela también defendió a su ex pareja y aseguró que la situación le ha provocado significativas pérdidas económicas: "Teniendo todos esos antecedentes en la mesa, perdió trabajo en redes sociales, que es su habitual trabajo, perdió su trabajo en La Caja de Pandora, perdió también eventos".

Finalmente sentenció: "Si lo pones en la balanza, no estoy haciendo juicio de nadie, quién tuvo la culpa, quién no, pero si lo pones en la balanza, hay hartas pérdidas en términos económicos y laborales".