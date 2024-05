“La más dañada es Camila Andrade”: 5 polémicos momentos de la entrevista de Kaminski en Podemos Hablar - Chilevisión

En entrevista con Podemos Hablar, Francisco Kaminski confirmó que se encuentra en "una relación" con Camila Andrade y aseguró que, desde su quiebre matrimonial con Carla Jara, su hijo ya no le habla.

Francisco Kaminski estuvo invitado en el reciente capítulo de Podemos Hablar de Chilevisión, donde entregó su versión del quiebre matrimonial con Carla Jara.

El locutor radial salió al paso de los dichos de su ex esposa, quien en entrevista con el mismo programa, entregó detalles del viaje a Brasil que gatilló en la separación definitiva.

En diálogo con Julio César Rodríguez, el comunicador confirmó que se encuentra en "una relación" con Camila Andrade y aseguró que, desde el quiebre con Jara, su hijo ya no le dirige la palabra.

A continuación, cinco momentos que dejó la entrevista de Kaminski en PH:

1. "Hoy mi hijo no me habla"

"Lo más doloroso que me ha pasado es que hoy mi hijo no me habla. Hoy tengo una distancia con él que no quisiera tener", afirmó Francisco al ser consultado sobre las consecuencias tras el quiebre matrimonial.

En ese sentido, JC Rodríguez le preguntó por qué razones Mariano ya no le habla. "Por tanta cosa que se dice, se habla y que él ve", partió señalando.

"Es un niño de 9 o 10 años. Tiene información que un niño a su edad no debería tener. Creo que ahí somos responsables tanto la Carla como yo, en términos de involucrarlo de una manera que no debería haber sido", añadió después.

2. "No le fui infiel de acto"

Consultado sobre las repercusiones de esta polémica, Francisco Kaminski aseguró que ha recibido "no más de cuatro o cinco comentarios" negativos en la calle.

"Yo no fui un hombre tan incorrecto, ciertamente no respeté ciertos tiempos. No hubo infidelidad. No le fui infiel de acto a mi señora", agregó.

En esa línea, el locutor reconoció que "sí, obviamente cometí un error, al entrar en el juego del 'jajaja' y en el coqueteo con una compañera de trabajo".

3. "No pude ser un buen marido, pero sí quiero ser un buen padre"

Kaminski también hizo un mea culpa sobre lo ocurrido y afirmó que "me siento arrepentido de no haber hecho las cosas bien. Quizás por miedo, por no estar seguro, por no haber enfrentado las cosas a tiempo, por poco hombre".

"Siento que es mucho lo que afecta en tomar una decisión tan complicada, cuando mi propósito de vida siempre fue hacer una familia. No pude ser un buen marido, pero sí quiero ser un buen padre", sostuvo.

"Cuando di la primera declaración y digo que no hay terceras personas en mi matrimonio, no lo terminó Camila Andrade (...) Ella también merece unas disculpas, porque yo la metí en este tema", complementó.

4. "La más dañada es Camila Andrade"

"¿Estás enamorado de Camila hoy día?", preguntó JC, a lo que el comunicador respondió que "sí" e incluso se proyecta en el futuro con ella.

"Yo encuentro que ella (Camila) es sumamente fuerte. Ha jugado un rol injustamente, creo que la han juzgado injustamente. Si de todos los participantes que estamos acá en el juego, creo que la más dañada es ella", dijo.

5. El chat entre Camila Andrade y Carla Jara

En entrevista con PH, Carla Jara aseguró que uno de los hechos claves que gatillaron su separación fue un particular mensaje vía WhatsApp en medio de sus vacaciones en Brasil.

Recordemos que en esa ocasión, Jara descubrió una conversación nocturna entre Kaminski y Camila Andrade, percatándose de que su ex marido había eliminado los mensajes anteriores. Esto despertó las sospechas de la actriz, por lo que se hizo pasar por el locutor para obtener más información.

"Yo partí diciendo que había cometido una serie de errores y ese es uno de ellos (...) El error fue haber borrado (los mensajes), ni siquiera lo pensé", puntualizó.

El comunicador se defendió a los dichos de Carla Jara y mostró los "pantallazos" de la conversación que estuvo con Camila Andrade.