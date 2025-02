“Sé a dónde quieres llegar”: Los comentados dichos de Amparo Noguera sobre caso Di Girólamo-Campos - Chilevisión

Las cámaras de Primer Plano acudieron hasta los Premios Caleuche para recoger las impresiones del gremio sobre el bullado caso que, un año después, sigue entregando nuevas aristas.

A poco de cumplirse un año desde la presentación de la querella por abuso sexual de Raffaella Di Girólamo contra Cristián Campos, el caso sigue causando repercusión en el mundo del espectáculo.

En el marco de la última polémica, que habla de una supuesta amenaza que habría hecho Pedro Campos a Simón Pesutic, las cámaras de Primer Plano acudieron a los Premios Caleuche para conocer las impresiones del gremio.

Uno de los primeros en hablar fue el actor Jorge Archeta, quien dijo: "Solo espero que estén tranquilos los dos y prefiero no referirme al tema porque le tengo mucho cariño a los dos".

Pablo Schwarz por su parte señaló que "el mundo actoral no tiene nada que ver y, lo que sea en cuanto a la privacidad, no tengo porqué referirme". Bastián Bodenhöfer agregó: "No voy a comentar nada con respecto a mis colegas, no entro en el tema de farándula".

Amparo Noguera también tuvo palabras, aunque declinó referirse al bullado caso. "No voy a contestarte porque sé a dónde quieres llegar y no me parece que esta fiesta de los actores la farandulicen con un tema que es delicado", acusó.

Finalmente, la intérprete Alessandra Guerzoni manifestó que "el silencio es la mejor forma de apañar personas que están viviendo un momento delicado y complejo".

Mira el reportaje a continuación: