Catherine Fulop indignada tras pifias a George Harris en Viña: “Se perdieron a un gran artista” - Chilevisión

La recordada ex Reina del Festival de Viña del Mar manifestó su decepción tras el fallido debut del comediante George Harris. "El pueblo chileno no supo valorar a un gran artista", afirmó.

Diferentes celebridades venezolanas han reaccionado al polémico debut de George Harris en el Festival de Viña del Mar 2025, que terminó desafiando al público en medio de pifias.

Entre ellas destaca Catherine Fulop, actriz, presentadora de televisión y ex Reina del certamen viñamarino, quien publicó una sentida reflexión en sus historias de Instagram.

El desahogo de Catherine Fulop tras pifias a George Harris

"Hoy tengo una sensación de un sin sabor, porque un pueblo que es tan bello como el pueblo chileno no supo valorar a un gran artista", partió diciendo Catherine Fulop.

La modelo transparentó su desolación tras los abucheos contra Harris, a quien lo calificó como "mi hermano".

"Me duele que gente que yo quiero (...) no hayan podido disfrutar y valorar el talento que tiene George Harris, mi hermano. Él no se perdió una gaviota, siento que ustedes se perdieron a un gran artista, lamentablemente", apuntó la venezolana contra los chilenos.

En una siguiente historia en la misma red social, la recordada actriz envió un mensaje directamente para el cómico venezolano: "Querido George, te abrazo con todo mi corazón. Eres un genio, eres lo más y todos los venezolanos estamos orgullosos de que tú nos representes en cada lugar que vas".

"Admiro cómo te fuiste del escenario, con un respeto y una altura... mi amor, disfrutando. Te amo, mi George", cerró la comunicadora.

