Botota Fox reveló complejo momento que vivió tras sobredosis: “Es tocar fondo” - Chilevisión

Botota confesó seguir consumiendo algunos tipos de drogas en fiestas, sin embargo, dice tener controlado su consumo.

La noche de este viernes, Botota Fox fue invitada a Podemos Hablar, instancia en que reveló a Diana Bolocco los duros momentos que ha vivido desde muy joven hasta el día de hoy.

En este sentido, confesó detalles sobre su historial con las drogas, algunas de las cuales la llevaron a poner en peligro su vida y que sigue consumiendo en la actualidad.

La historia de Botota Fox y el consumo de drogas

Luego de detallar el momento en que le avisaron que su madre falleció, cuando tenía solo 21 años, indicó que llegó desde Los Andes a Santiago y su perspectiva del mundo cambió.

"Cuando recién llegué de Los Andes, llegué a un mundo que no conocía, y siempre soñé con esta vida, siempre la decreté... yo decía no puedo perderme detrás de un mesón, tengo que hacer algo y yo creo que la salvación hacia mi persona fue comenzar en este trabajo", recordó.

Indicando que empezó a consumir marihuana y cocaína después de los 30 años, explicó que su consumo lo usaba para "evadir problemas que todavía no solucionaba en mi mente", como la poca relación con su hermana y quiebres amorosos.

En este sentido, rememoró aquella vez en que sufrió una sobredosis y debió ser llevada a la Clínica Santa María. "Fue terrible, yo sentí que me moría... adentro de la clínica gritaba y me dio mucho miedo después de eso", reconoció.

Luego de ser consultada si es que tocó fondo, agregó: "Yo creo que sí es tocar fondo eso, pero uno no lo sabe, pero uno dice 'ya, no se volverá a repetir'".

Sin embargo, Botota asumió que ha vuelto a consumir cocaína desde entonces, aunque ahora lo realiza en contextos de fiestas o similares. "Lo tomo por diversión, hasta el día de hoy", añadió, no obstante, fue enfática en agregar que no extrañó esta droga durante los 9 meses que estuvo dentro de un reality y no se le permitían drogas.