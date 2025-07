Revelan inquietante dato de liberación del sicario Osmar Ferrer: “Tenemos un problema muy grave” - Chilevisión

Gran revuelo ha causado la liberación de Osmar Ferrer, sicario que se mantenía detenido por el homicidio del empresario chileno José Reyes Ossa, más conocido como el "Rey de Meiggs". En las últimas horas, se dio a conocer un nuevo dato sobre su salida de la cárcel.

El pasado 10 de julio, Ferrer fue informado de su liberación a eso de las 20:30 horas. Según imágenes de las cámaras de seguridad, el hombre abandonó el penal Santiago 1 por calle Centenario y caminó cerca de 12 minutos hasta Nataniel Cox, cerca del Metro Franklin, en Santiago Centro.

Todo este trayecto lo hizo en compañía de dos sujetos por ahora desconocidos.

Precisamente, este último antecedente causa sospechas sobre quién informó a estas dos personas que Osmar sería liberado. "Produce indignación esto, porque estamos hablando de un delito sumamente complejo y que se efectúa a plena luz del día", indicó Carlos Collao, excomisario de la PDI.

Collao indicó que el investigado sicario prófugo "salió en libertad con un desparpajo impresionante. Cuando él transita y camina de esa manera con esos dos amigotes, él transita por nuestras calles con impunidad".

"Si tenemos el caso de que me acaban de notificar que en este momento me voy en libertad y afuera me están esperando, tenemos un problema muy grave", agregó.

Búsqueda internacional de Osmar Ferrer

Desde que Ferrer transitó por las mencionadas intersecciones, han pasado 7 días, más de 160 horas, tiempo suficiente para fugarse. Por eso, actualmente hay una alerta internacional en 192 países del mundo.

Según un aviso difundido por la PDI, se busca un hombre de "nacionalidad venezolana, tez morena, 1,75 m de estatura, pelo negro ondulado, tatuaje en mano derecha con la palabra Zeus".