Parisi no dijo que apoyará a Jara en eventual balotaje; video fue recortado - Chilevisión

Usuarios en redes sociales han compartido más de 4.000 veces desde el 27 de octubre un video de una entrevista al candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi, junto con la afirmación de que le dio su apoyo a Jeannette Jara en una eventual segunda vuelta electoral. Sin embargo, el registro está cortado. En la grabación completa el aspirante analiza un posible escenario de balotaje en el que, según él, ganaría Jara. Su equipo de prensa confirmó a AFP Factual que hasta el 28 de octubre no había expresado respaldo a ningún postulante.

“Parisi se adelanta a la segunda vuelta y da su apoyo a Jeannette Jara: ‘Yo no voy a dejar que el cuico gane y vamos a ir en masa… Jara gana’”, señalan usuarios en X, Facebook, Instagram y TikTok.

Las entradas comparten un fragmento de 38 segundos de una entrevista a Parisi en el programa Vía Directa del canal VIA X.

En la secuencia, el candidato del PDG comenta: “yo no voy a dejar que el cuico weon gane, y vamos a ir en masa”.

“¿Pase quien pase? ¿Si pasa Matthei, si pasa Kast, si pasa Kaiser… Jara gana?”, pregunta el periodista en alusión a los principales candidatos de la elección presidencial Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Jeannette Jara.

“Jara gana de todas maneras, para qué nos mentimos, la encuesta de segunda vuelta usted se recordará entre Kast y Boric, ¿quién ganaba? (…) Ganaba Kast”, concluye el candidato en referencia al balotaje presidencial de 2021 que finalmente ganó el presidente Gabriel Boric.

El economista Franco Parisi se enfrentará a otros siete aspirantes a la Presidencia en las elecciones generales del 16 de noviembre.

Según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada el 26 de octubre, Parisi se disputa el tercer lugar con Matthei. En primer lugar se encuentra la oficialista Jara con el 27% de las preferencias, seguida por Kast con el 20%.

Una eventual segunda vuelta está prevista para el 14 de diciembre.

Parisi fue candidato presidencial en 2013 como independiente y en 2021 por el PDG. En ambas ocasiones quedó fuera de la segunda vuelta.

En el balotaje de 2021, Parisi respaldó a Kast tras una consulta interna en su colectividad.

Parisi hace un análisis electoral

Una búsqueda en Google con la frase “Franco Parisi apoya en segunda vuelta a Jeannette Jara” no entregó coincidencias.

Una búsqueda inversa de un fotograma del video viral con la herramienta InVID-WeVerify*, arrojó una filmación en la cuenta de YouTube de VIA X.

El video titulado “‘No le crea a Kast, Kaiser ni a Matthei, Franco Parisi’” y compartido el 27 de octubre, muestra la participación de Parisi en la sección “La Pizarra” del programa “Vía Directa” emitido tres días antes.

En este video de 15 minutos, una periodista invita a Parisi a participar de un juego en el que se establece un hipotético presupuesto nacional y él tiene que elegir las áreas en las que invertir el dinero.

Pero antes de empezar el juego, en el segundo 46, el periodista le pregunta a Parisi si cree que va a ser el presidente de Chile. “Es lo más probable”, contesta el abanderado del PDG. Y para argumentar asegura que “Chile no es ni facho ni comunacho”, en alusión a sus contrincantes. “Esta dicotomía entre fachos y comunachos le hace mal a Chile, ya la vivimos, entre Boric y Kast” afirma.

En el minuto 1:15, Parisi hace un análisis sobre el comportamiento del votante en un posible balotaje entre Jara, del Partido Comunista, y Kast (Partido Republicano), Kaiser (Partido Nacional Libertario) o Matthei de la coalición Chile Vamos.

“La estructura política de Chile es de centro-izquierda, y en una segunda vuelta tan polarizada, entre fachos y comunachos, el concepto de ‘tu infelicidad vale más que mi felicidad’, el voto en contra”, dice el candidato para explicar porqué, según él, ganaría “el comunacho”.

Enseguida después, en el minuto 1:34, comienza el fragmento viral. “Yo no voy a dejar que el cuico weon gane, y vamos a ir en masa”, dice al explicar lo que, según él, piensa el votante que prefiere elegir a Jara frente a cualquiera de los otros tres candidatos.

“Perdón ¿Pase quien pase? ¿Si pasa Matthei, si pasa Kast, si pasa Kaiser… Jara gana?” interrumpe uno de los periodistas. “Jara gana”, concluye Parisi.

El fragmento viralizado termina en el minuto 2:07.

En ningún momento de la entrevista completa Parisi manifiesta que apoyará a Jara en una segunda vuelta. Tampoco menciona un posible apoyo a otro de los candidatos.

“Ni fachos, ni comunachos”

Consultado por AFP Factual sobre el contenido viralizado, el equipo de comunicaciones de Parisi respondió: “Obviamente es falso”. Como argumento, envió a AFP un audio de Whatsapp grabado por Parisi el 28 de octubre para los militantes del PDG de la región de La Araucanía: “No apoyo ni fachos ni comunachos. Los dos son malos para Chile, ¿de acuerdo? Así que los que quieran jugar algún truquito sucio infantil, nosotros no apoyamos ni fachos ni comunachos. Y vamos a pasar a segunda vuelta porque Chile no es ni facho ni comunacho”.

El 29 de octubre, el candidato presidencial publicó un video en su cuenta en Instagram en el que aseguró: “no haremos ningún apoyo ni a fachos ni a comunachos”.

En julio de 2025, Parisi ya había desmentido un eventual apoyo a Jara. “Lo que he dicho, y mantengo, es que Jara vence a Matthei, Kast y Kaiser en segunda vuelta, y que el único que le gana a Jara en segunda vuelta soy yo”, escribió en su cuenta en Facebook.

*Una vez instalada la extensión InVid-WeVerify en el navegador Chrome, se hace clic derecho sobre la imagen y el menú que se despliega ofrece lanzar una búsqueda de la misma en varios navegadores.