 Habla detenido por supuesto robo en local de votación: “Mire cómo me dejó, me golpeó en el suelo” - Chilevisión
Elecciones 2025: ¿Cuál es la multa por no haber votado este domingo? EN VIVO | Sigue la cobertura de las Elecciones 2025 por CHV Noticias 🔴 TERCER BALANCE OFICIAL | Elecciones 2025: Estos son los porcentajes de cada candidato presidencial con el 15% de las mesas escrutadas VIDEO | Familia sufrió el robo de su auto tras regresar de votar en Maipú Elecciones 2025 | ¡Una gran comunicadora!”: Marco Enríquez-Ominami fue sorprendido tras votar con pregunta de su hija
16/11/2025 15:19

Habla detenido por supuesto robo en local de votación: “Mire cómo me dejó, me golpeó en el suelo”

Su madre y pareja denuncian que el sujeto no tiene antecedentes y que estaba por recoger a sus papás para llevarlos a votar antes de la detención.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este domingo 16 de noviembre, un hombre fue detenido en Puente Alto por presunto hurto de celulares a los votantes. Ruth, su madre, aseguró que su hijo no cometió ningún delito y que no tiene antecedentes penales. Su pareja, Karina, afirmó que tomarán medidas en contra de los guardias por presunto uso excesivo de fuerza en la detención. El propio hombre declaró que "mire cómo me dejó, me golpeó en el suelo, tengo una costilla rota, yo no soy delincuente".

