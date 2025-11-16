Habla detenido por supuesto robo en local de votación: “Mire cómo me dejó, me golpeó en el suelo” - Chilevisión

Durante la mañana de este domingo 16 de noviembre, un hombre fue detenido en Puente Alto por presunto hurto de celulares a los votantes. Ruth, su madre, aseguró que su hijo no cometió ningún delito y que no tiene antecedentes penales. Su pareja, Karina, afirmó que tomarán medidas en contra de los guardias por presunto uso excesivo de fuerza en la detención. El propio hombre declaró que "mire cómo me dejó, me golpeó en el suelo, tengo una costilla rota, yo no soy delincuente".