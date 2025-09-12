Las 4 acciones por las que podrías ser multado con $350 mil pesos en esta comuna de Santiago - Chilevisión

Esta semana el Concejo Municipal de Ñuñoa aprobó una ordenanza y actualizó las sanciones por cometer una serie de actos, considerados como "incivilidades".

La normativa contempla multas que ascienden a las 5 UTM, es decir, cerca de $346 mil pesos.

En ese sentido, el nuevo documento impone las sanciones por:

Arrojar colillas al suelo

Arrojar chicles al suelo

Orinar en la vía pública

No recoger las heces de mascotas

¿Y la fiscalización? Las sanciones podrán ser cursadas por inspectores municipales y denunciadas por los propios vecinos a través de un correo electrónico comunal o cámaras de seguridad.

La fecha de inicio de estos castigos, en tanto, iniciará la próxima semana.

En ese sentido, Sebastián Sichel, alcalde de la comuna, fue enfático: "Si usted fuma, la colilla es su problema. Si usted masca chicle, el chicle es su problema. Y si usted tiene mascota, los desechos son su problema".

"Hagámonos responsables, porque siempre hay una buena excusa para no contribuir al bien común", zanjó el edil.