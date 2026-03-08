 Kast tras reunión con pdte. Boric: Aseguró que recibió “antecedentes” y concordaron un correcto cambio de mando - Chilevisión
Kast tras reunión con pdte. Boric: Aseguró que recibió "antecedentes" y concordaron un correcto cambio de mando
08/03/2026 13:35

Kast tras reunión con pdte. Boric: Aseguró que recibió “antecedentes” y concordaron un correcto cambio de mando

El presidente electo aseguró que la reunión fue solicitada por el Gobierno y que en la instancia se conversó sobre la importancia de realizar un correcto cambio de mando.

Este domingo el presidente electo José Antonio Kast realizó una breve declaración tras la sorpresiva reunión desarrollada durante la mañana en La Moneda con el presidente Gabriel Boric.

Sin responder preguntas de la prensa, el republicano, quien arribó hoy desde Estados Unidos, aseguró que durante el viaje recibió “la solicitud del presidente Gabriel Boric para tener una reunión, conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”.

Esto, luego de un quiebre entre gobierno saliente y entrante por versiones contradictorias sobre lo conversado sobre el llamado cable chino. 

Sobre qué temas se abordaron, solo se limitó a decir que “versan sobre distintas materias”.

Asimismo, agregó que el mandatario le “entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda”.

Finalmente, señaló que “pudimos conversar sobre las actividades oficiales que vienen en nuestros días (…) y también concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando”.

