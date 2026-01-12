 J.A. Kast sobre educación en Congreso Futuro: "En vez de polemizar, comencemos a construir": - Chilevisión
12/01/2026 17:22

J.A. Kast sobre educación en Congreso Futuro: "En vez de polemizar, comencemos a construir":

El presidente electo destacó la importancia de la ciencia y la educación en esta nueva era tecnológica.

Durante este lunes, se realizó la decimoquinta versión del Congreso Futuro, donde el presidente electo José Antonio Kast compartió un discurso en el que abordó la importancia de la ciencia en el desarrollo del país y negó un posible retroceso durante su gobierno

Kast aprovechó la instancia para hacer énfasis en el desarrolo de la educación, especialmente de los niños durante la primera infancia. "Hemos perdido mucho tiempo" afirmó. 

El futuro mandatario también cuestionó la preocupación por los resultados de las universidades y que existan carreras que duren "cinco o seis años", haciendo alusión a que la prioridad debería estar en la educación primaria: "Es un drama nacional que hayan niños que llegan a tercero básico sin saber leer ni escribir bien", expresó. 

Aseguró que como gobierno "no vamos a retroceder en derechos sociales", refiriéndose a la gratuidad en la educación superior. En su lugar propuso poder llegar a un consenso para que las carrearas universitarias tuvieran una duración de tres años, para darle una formación permanente a los jóvenes.

Ciencia y futuro de los jóvenes

Durante su alocución, Kast mencionó la necesidad de que los resultados de los estudios comiencen a crear más trabajo

Kast invitó a reflexionar sobre las prioridades a nivel a país, a darle importancia a la formación en el primer ciclo básico. "En vez de polemizar, comencemos a construir", y afirmó que es un proceso que requiere colaboración.

