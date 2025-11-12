Condenan a exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, por delitos de corrupción - Chilevisión

Este miércoles, el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, como autor de los tres delitos de corrupción por los que era investigado.

El tribunal halló culpable al expolicía de 67 años por participación en malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

En una audiencia desarrollada durante las últimas horas, el tribunal también declaró la culpabilidad de la esposa de Espinosa, María Magdalena Neira, a quien sentenció a cinco años de cárcel por lavado de activos.

La justicia indicó que se conocerá la sentencia el próximo 1 de diciembre.

Por su parte, Fiscalía solicitó 20 años de prisión para el exdirector de la PDI: 10 años por la malversación, cinco por falsificación y otros cinco por lavado de activos.

El ente persecutor acusa a Espinosa de desviar y malversar alrededor de $146 millones de pesos de gastos reservados de la institución.