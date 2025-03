VIDEO | Condenan brutal agresión de cantante callejero a chofer adulto mayor en Antofagasta - Chilevisión

El ataque ocurrió el pasado sábado 1 de marzo luego de que un sujeto, quien habitualmente canta en las micros con un parlante, subiera a la línea 108 de la empresa TransAntofagasta.

Durante las últimas horas se comenzó a viralizar el video donde un hombre golpea brutalmente a un conductor del transporte público en la ciudad de Antofasgasta.

El incidente ocurrió el pasado sábado 1 de marzo luego de que un hombre que habitualmente canta en las micros con un parlante subiera a la línea 108 de la empresa TransAntofagasta.

El conductor le solicitó al sujeto que se bajara, ya que se informó que su alto volumen del parlante molesta tanto a pasajeros como a conductores, que no logran escuchar el timbre.

Sin embargo, la respuesta del sujeto fue muy agresiva y primero golpeó en el pecho al conductor y lo amenazó: "Me tocas, te mato y no me voy a bajar".

Finalmente, y tras un intercabio de palabras, el corpulento hombre atacó reiteradamente al trabajador, lo que generó susto entre los pasajeros, donde había niños y menores presentes.

Chofer se encuentra con licencia médica

Alberto Rodríguez, representante legal de las Líneas 107 y 108, conversó con el diario El Mercurio de Antofagasta. "Nosotros condenamos categóricamente toda agresión verbal y física más de esta envergadura. Cabe destacar que este caballero es de la tercera edad (68 años)", señaló.

Rodríguez agregó que el chofer, quien es el presidente del sindicato y quien se encuentra con licencia médica tras presentar lesiones en la cabeza y el cuello, presentó la denuncia en Carabineros y que ellos presentarán acciones legales en contra del agresor.

Diputado pide expulsión de agresor

El diputado independiente Sebastipan Videla, solicitó formalmente la expulsión inmediata del ciudadano extranjero involucrado en el este violento hecho.

"La brutal agresión de una persona a un chofer de un transporte público y colocando en riesgo la integridad de niños y familias que estaban en este microbus no la podemos permitir. Es por eso que hemos pedido a Migraciones la expulsión de esta persona", afirmó el parlamentario.