Pasajera de bus relató momento en que sintió el choque en Ruta 5: “Usted es bruja porque decía...” - Chilevisión

Patricia Flores iba en el último asiento del segundo piso del segundo bus que se detuvo en la carretera. Conversó con Contigo en la Mañana y relató el momento exacto en que ocurrió el impacto.

Una de las pasajeras del segundo bus que se detuvo en la Ruta 5 Norte y que participó de la fatal colisión múltiple compartió su testimonio sobre lo ocurrido esta madrugada en la región de Coquimbo.

Se trata de Patricia Flores, quien conversó con Contigo en la Mañana y relató el momento exacto en que percibió el golpe cuando estaba sentada en el último asiento del segundo piso del bus.

Sin embargo, sorprendió al contar que despertó apenas minutos antes del choque producto de una alarma que había puesto en su celular, pues conocía a la perfección los horarios del servicio.

Pasajera despertó antes del choque por una alarma

"Estaba despierta porque me llamó la atención que eran las 4:30 y yo coloco siempre la alarma cuando voy en el bus. Sonó la alarma y no llegaba a mi destino", recordó. "¿Dónde estamos?, dije yo. Entonces me despierto y siento el golpe", agregó.

Según contó, habló tan fuerte al preguntar qué había ocurrido que despertó a varios de los pasajeros de las filas de adelante. "Despertaron porque hablé fuerte preguntando por qué estábamos parados ahí... lo bueno fue que despertaron".

"La niña me agradecían después del choque porque decían 'si usted no hubiese despertado nosotros no habríamos estado despiertos y quizás el golpe hubiera sido diferente para los pasajeros'", reveló también la mujer.

"Usted es bruja porque decía algo pasó"

En esa línea, detalló que fue a las 4:49 horas cuando sintió el impacto. "Tenía el celular en las manos y justo había mandado un audio. Habían varios despiertos porque estaban preocupados, saben también los horarios y muchos ponen alarmas", explicó.

Incluso narró una peculiar frase que otra ocupante del bus le dijo posterior al impacto: "De hecho, las niñas de adelante me decían 'usted es bruja porque decía algo pasó'", dijo Patricia. "'No, si yo no soy bruja' dije yo, me llamó la atención el horario", respondió.

