“Un nicho para enviar droga”: Fiscalía revela antecedentes por azafata chilena que transportaba droga en frascos de mostaza - Chilevisión

La azafata acusa que fue engañada y que nunca se enteró del real contenido de los envases, ya que estos aparentaban ser salsas típicas nacionales como ají crema y mostaza.

Una azafata chilena se encuentra con arresto domiciliario en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, luego de que el pasado 2 de marzo fuera detenida tras encontrarse entre sus pertenencias más de un litro de cocaína líquida.

La mujer, de 33 años, y tripulante de cabina de una reconocida aerolínea nacional, se encuentra a la espera del juicio por tráfico de drogas en el país oceánico.

La azafata acusa que fue engañada y que nunca se enteró del real contenido de los envases, ya que estos aparentaban ser salsas típicas nacionales como ají crema y mostaza.

Todo se dio a partir de que la mujer publicaba en redes sociales el "servicio de encomienda" aprovechando sus viajes por trabajo a cambio de dinero.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Investigación de Fiscalía detuvo a tres de tres personas

El Ministerio Público inició una investigación, donde se concretaron las detenciones de tres personas luego de escuchas telefónicas.

"Se detuvieron a tres personas, dos de nacionalidad peruana y otra venezolana… Tenemos la certeza que ellos estaban haciendo de manera continua el envío de este tipo de droga", dijo el fiscal Daniel Contreras.

"Creemos que llevan un tiempo haciéndolo, habían visto un nicho para poder enviar la droga al extranjero", agregó.