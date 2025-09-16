 “Un nicho para enviar droga”: Fiscalía revela antecedentes por azafata chilena que transportaba droga en frascos de mostaza - Chilevisión
Minuto a minuto
Tragedia en Lican Ray: Benjamín y Matías, los pequeños hermanos fallecidos tras instalar bandera Buscan a motociclista: Las pistas del tercer involucrado en la muerte de joven en mall de La Florida Alega inocencia: Quién es la azafata chilena detenida en Nueva Zelanda por transportar cocaína oculta VIDEO | Hasta le pidió foto: Artista emocionó al pdte. Boric con especial regalo en la Pampilla "Es tarde para llorar": Carlos Pinto protagoniza crudo spot publicitario para prevenir accidentes por consumo de alcohol
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/09/2025 13:23

“Un nicho para enviar droga”: Fiscalía revela antecedentes por azafata chilena que transportaba droga en frascos de mostaza

La azafata acusa que fue engañada y que nunca se enteró del real contenido de los envases, ya que estos aparentaban ser salsas típicas nacionales como ají crema y mostaza. 

Una azafata chilena se encuentra con arresto domiciliario en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, luego de que el pasado 2 de marzo fuera detenida tras encontrarse entre sus pertenencias más de un litro de cocaína líquida. 

La mujer, de 33 años, y tripulante de cabina de una reconocida aerolínea nacional, se encuentra a la espera del juicio por tráfico de drogas en el país oceánico. 

La azafata acusa que fue engañada y que nunca se enteró del real contenido de los envases, ya que estos aparentaban ser salsas típicas nacionales como ají crema y mostaza. 

Todo se dio a partir de que la mujer publicaba en redes sociales el "servicio de encomienda" aprovechando sus viajes por trabajo a cambio de dinero.

Investigación de Fiscalía detuvo a tres de tres personas

El Ministerio Público inició una investigación, donde se concretaron las detenciones de tres personas luego de escuchas telefónicas. 

"Se detuvieron a tres personas, dos de nacionalidad peruana y otra venezolana… Tenemos la certeza que ellos estaban haciendo de manera continua el envío de este tipo de droga", dijo el fiscal Daniel Contreras. 

"Creemos que llevan un tiempo haciéndolo, habían visto un nicho para poder enviar la droga al extranjero", agregó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Peaje a “luca” en Fiestas Patrias: Revisa dónde, cuándo y a qué hora estarán disponibles

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Lican Ray: Benjamín y Matías, los pequeños hermanos fallecidos tras instalar bandera

Profesores, asistentes, apoderados y estudiantes realizaron una velatón en el Colegio de Humanidades de Villarrica en homenaje a los alumnos. Según los describió su profesor, eran "buenos chiquillos".

16/09/2025

Alega inocencia: Quién es la azafata chilena detenida en Nueva Zelanda por transportar cocaína oculta

La mujer de 33 años fue descubierta portando un litro de cocaína líquida al interior de envases de mostaza y ají. La tripulante fue detenida y se encuentra en arresto domiciliario en el país oceánico.

16/09/2025

VIDEO | Hasta le pidió foto: Artista emocionó al pdte. Boric con especial regalo en la Pampilla

A través de redes sociales, se viralizaron registros del momento en que un hombre se acercó al mandatario para entregarle una pintura hecha con sus manos.

16/09/2025

Buscan a motociclista: Las pistas del tercer involucrado en la muerte de joven en mall de La Florida

Tras el confuso incidente que dio muerte al joven de 27 años, la Fiscalía reveló que está en búsqueda de un sujeto que habría agredido a la víctima.

16/09/2025