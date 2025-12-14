“Un mensaje ajeno a la compañía”: Esto respondió la empresa Lipigas tras mensajes que llamaban a vota por J.A. Kast - Chilevisión

La empresa hizo hincapié en que no intervienen ni se pronuncian sobre temas políticos y aseguraron que los protocolos de seguridad fueron activados.

Este domingo, Lipigas se refirió a la polémica generada en redes sociales donde se expusieron mensajes que habría enviado la empresa llamando explícitamente a votar por el candidato José Antonio Kast en estas Elecciones 2025.

La empresa acusó haber sido hackeada y aseguraron que los mensajes son "ajenos a la compañía", los cuales decían frases como "No migrantes", "Chile por los chilenos" y "Caribeños al caribe".

¿Qué dijo Lipigas sobre las notificaciones?

A través de un comunicado, Lipigas señaló: "En la madrugada se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía".

En esa misma línea, agregaron: "Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio".

"El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Lamentamos lo ocurrido", indicaron.

Cabe destacar que el comando de Jeannette Jara ingresó una denuncia en Servel tras la polémica por "clara vulneración al proceso electoral y a la democracia".

Revisa la publicación en redes sociales: