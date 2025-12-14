 “Un mensaje ajeno a la compañía”: Esto respondió la empresa Lipigas tras mensajes que llamaban a vota por J.A. Kast - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas VIDEO | El llamado de Boric a Kast tras ser electo presidente: “Una transición ordenada y respetuosa” Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile Este es el monto EXACTO que recibirán comandos de Kast y Jara por votos en segunda vuelta 🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/12/2025 11:16

“Un mensaje ajeno a la compañía”: Esto respondió la empresa Lipigas tras mensajes que llamaban a vota por J.A. Kast

La empresa hizo hincapié en que no intervienen ni se pronuncian sobre temas políticos y aseguraron que los protocolos de seguridad fueron activados.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Lipigas se refirió a la polémica generada en redes sociales donde se expusieron mensajes que habría enviado la empresa llamando explícitamente a votar por el candidato José Antonio Kast en estas Elecciones 2025.

La empresa acusó haber sido hackeada y aseguraron que los mensajes son "ajenos a la compañía", los cuales decían frases como "No migrantes", "Chile por los chilenos" y "Caribeños al caribe".

¿Qué dijo Lipigas sobre las notificaciones?

A través de un comunicado, Lipigas señaló: "En la madrugada se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía".

En esa misma línea, agregaron: "Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio".

"El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Lamentamos lo ocurrido", indicaron.

Cabe destacar que el comando de Jeannette Jara ingresó una denuncia en Servel tras la polémica por "clara vulneración al proceso electoral y a la democracia".

Revisa la publicación en redes sociales:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

Lo último

Lo más visto

🔴 VOTO A VOTO EN VIVO | ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025?

El conteo de mesas inició a las 18:00 horas y con la entrega del segundo cómputo por parte del Servel se definió el nombre del próximo presidente de Chile.

14/12/2025

Elecciones 2025: José Antonio Kast se convierte en el nuevo presidente de Chile

Según resultados preliminares del Servel, el candidato del Partido Republicano ganó con un 59,83% de los votos, imponiéndose ante Jeannette Jara.

14/12/2025

Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

El organismo a cargo del proceso electoral compartió los resultados de las primeras mesas escrutadas tras el cierre de mesas.

14/12/2025