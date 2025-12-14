 “En qué mundo...”: Leonor Varela responde a profesor Maza tras decir que actriz "no es muy inteligente" - Chilevisión
14/12/2025

“En qué mundo...”: Leonor Varela responde a profesor Maza tras decir que actriz "no es muy inteligente"

La destacada actriz respondió al profesor José Maza, luego que este la tratara de “no muy inteligente” por su análisis sobre las salmoneras ubicadas en el sur de Chile.

Leonor Varela reaccionó al directo dardo que le envió el profesor José Maza, luego que el destacado astrónomo y astrofísico la nombrara en un podcast y la tratara de “no muy inteligente”.

La destacada actriz utilizó sus redes para responder al directo dardo que le envió el profesor, junto al comentario de un fotógrafo que rebatió la reflexión del astrónomo. 

El profesor Maza ve en esta ocasión las cosas de manera sesgada… además de ello, trata de tonta a Leonor Varela antes de sentarse a analizar el porqué ella señaló esto”, decía el comentario, que fue acompañado por una opinión de la actriz. 

Gracias por decirlo. Así no hace falta que yo lo diga. A todos nos toca hacernos a un costado cuando ya no entendernos el mundo que nos rodea, profesor Maza, ¿en qué mundo sesgado se quedó?”, agregó Leonor Varela. 

¿Qué dijo José Maza?

“Leonor Varela estuvo andando por los fiordos de la zona de Magallanes y le pareció horrible ver las jaulas de salmones. Y le escribió una carta al presidente, que por favor saquen todos esos salmones”, comenzó diciendo el profe Maza en el podcast. 

“Los salmones le dan a Chile 7.000 millones de dólares anuales. Después de la minería es el segundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Chile? Tratar de que sean 14.000 millones de dólares”, agregó. 

“Ahora, hay que ver que no contaminen más allá de un cierto nivel. En Chiloé hay como 40 mil mujeres que trabajan para las salmoneras y ganan un palo mensual, ¿y queremos echar a las salmoneras?”, declaró luego. 

“Uno tiene que ver el cuadro completo; cuando alguien no es muy inteligente puede ver esto, nada más que este pedacito y no ve la mesa completa. El desarrollo de Chile le conviene a todo el mundo”, cerró el astrónomo. 

Revisa acá las declaraciones:

