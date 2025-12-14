“Causa y efecto”: Pamela Leiva expuso a mujer que la insultó y luego debió disculparse - Chilevisión

La comediante y exparticipante de reality show mostró el comentario a través de una historia de Instagram, donde además reveló el perfil de la mujer, que terminó ofreciendo disculpas.
Pamela Leiva, muy activa en redes sociales, expuso una situación este fin de semana cuando respondió un negativo comentario de una usuaria que incluso la seguía.
Resulta que esta persona le dejó un mensaje privado y la criticó por su aspecto físico, donde la trató de "Watona" (sic).
De hecho, la comediante y exparticipante de reality show mostró el lamentable comentario a través de una historia de Instagram, donde además reveló el perfil de la mujer.
"¿Saben cuántos mensajes como este recibo en el día? Esta persona me sigue. Ya no sé qué onda la locura de la gente", partió afirmando Leiva.
"En general no pesco este tipo de cosas, pero cuando alguien escribe, existe algo que se llama ley de causa y efecto... Esto para ella trajo más consecuencias de lo que ustedes creen", comentó tras revelar y publicar su perfil.
Tras esto también llegó el pedido de disculpas de la mujer, quien asumió su error y afirmó que se había "desubicado".