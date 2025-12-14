“Causa y efecto”: Pamela Leiva expuso a mujer que la insultó y luego debió disculparse - Chilevisión

La comediante y exparticipante de reality show mostró el comentario a través de una historia de Instagram, donde además reveló el perfil de la mujer, que terminó ofreciendo disculpas.

Pamela Leiva, muy activa en redes sociales, expuso una situación este fin de semana cuando respondió un negativo comentario de una usuaria que incluso la seguía.

Resulta que esta persona le dejó un mensaje privado y la criticó por su aspecto físico, donde la trató de "Watona" (sic).

De hecho, la comediante y exparticipante de reality show mostró el lamentable comentario a través de una historia de Instagram, donde además reveló el perfil de la mujer.

La reflexión de Pamela Leiva

"¿Saben cuántos mensajes como este recibo en el día? Esta persona me sigue. Ya no sé qué onda la locura de la gente", partió afirmando Leiva.