 “Causa y efecto”: Pamela Leiva expuso a mujer que la insultó y luego debió disculparse - Chilevisión
Minuto a minuto
Solo 21 de 52: Las comunas de la región Metropolitana en las que ganó Jeannette Jara Región por región: Estos fueron los porcentajes de Kast y Jara en todo Chile Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025 ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Revisa porcentajes y cantidad de votos “Su imagen solo crece”: Kast rindió homenaje a Piñera en su discurso como presidente electo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/12/2025 18:57

“Causa y efecto”: Pamela Leiva expuso a mujer que la insultó y luego debió disculparse

La comediante y exparticipante de reality show mostró el comentario a través de una historia de Instagram, donde además reveló el perfil de la mujer, que terminó ofreciendo disculpas.

Pamela Leiva, muy activa en redes sociales, expuso una situación este fin de semana cuando respondió un negativo comentario de una usuaria que incluso la seguía. 

Resulta que esta persona le dejó un mensaje privado y la criticó por su aspecto físico, donde la trató de "Watona" (sic). 

De hecho, la comediante y exparticipante de reality show mostró el lamentable comentario a través de una historia de Instagram, donde además reveló el perfil de la mujer. 

La reflexión de Pamela Leiva

"¿Saben cuántos mensajes como este recibo en el día? Esta persona me sigue. Ya no sé qué onda la locura de la gente", partió afirmando Leiva. 

"En general no pesco este tipo de cosas, pero cuando alguien escribe, existe algo que se llama ley de causa y efecto... Esto para ella trajo más consecuencias de lo que ustedes creen", comentó tras revelar y publicar su perfil. 

Tras esto también llegó el pedido de disculpas de la mujer, quien asumió su error y afirmó que se había "desubicado".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

A sus 59 años, el fundador del Partido Republicano se convirtió en el próximo presidente de la República. Católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, estos son los hijos del sucesor de Gabriel Boric.

14/12/2025

Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025

José Antonio Kast dominó las preferencias en las 16 regiones del país y en cinco de estas hubo comunas en las que logró imponerse la candidata del Partido Comunista. 

14/12/2025

Elecciones 2025: Quién es María Pía Adriasola, la esposa de José Antonio Kast

La abogada acompañó al mandatario electo en momentos clave durante la campaña. Desde el comando de Kast, esperan que cumpla un "rol social potente" en el próximo gobierno.

14/12/2025

Kast y Jara en números: La cantidad de votos que sacaron todos los expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025