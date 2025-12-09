Jeannette Jara por Caso Convenios y Ricardo Díaz: “Estoy tomando medidas desde el propio comando” - Chilevisión

En el último Debate Presidencial 2025, tras ser consultada por su opinión respecto del Caso Convenios y qué garantía concreta puede entregarle a la ciudadanía para que no vuelva a ocurrir algo así, Jeannette Jara respondió: “Estas cosas hay que abordarlas seriamente” y anunció una Ley de Transparencia 2.0. En ese aspecto, se le preguntó sobre Ricardo Díaz como refuerzo en su campaña presidencial y respondió: “Estoy tomando medidas desde el propio comando (...) En este caso quiero señalar que hay un proceso que recién está empezando” y luego aseguró: “Que la justicia actúe (...) A mí me llama la atención que a gente que no ha sido juzgada hoy día se le esté imputando conductas irregulares”.