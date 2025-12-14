“Tremenda...”: Carla Jara emocionó en redes con especial regalo que recibió como vocal de mesa - Chilevisión

La actriz fue sorprendida por una seguidora durante la jornada de segunda vuelta presidencial.

Durante la tarde de este domingo, Carla Jara emocionó en las redes al mostrar un especial regalo que le llevó una seguidora mientras cumplía con su labor de vocal de mesa en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Desde primera hora, la actriz compartió con su comunidad de fans el balance de lo que estaba siendo la jornada electoral. Fue en uno de esos registros en que dio a conocer el obsequio.

"Miren por favor, cada detalle. Se pasó", comentó la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió con su comunidad un video en el que muestra un retrato de ella con su hijo tallado en madera.

"Miren es tallado en madera [...] con mi chiquitito", señaló Jara emocionada al ver el retrato de ella con su hijo.

En la misma línea, la actriz hizo un llamado a sus fans a que siguieran la cuenta @pirostallido, argumentando que "es un buen regalo de navidad".