 “Tremenda...”: Carla Jara emocionó en redes con especial regalo que recibió como vocal de mesa - Chilevisión
Minuto a minuto
Región por región: Estos fueron los porcentajes de Kast y Jara en todo Chile Kast ganó en todas las regiones: Las únicas comunas en las que triunfó Jara en las Elecciones 2025 ¿Quién ganó la segunda vuelta de las Elecciones 2025? Revisa porcentajes y cantidad de votos “Su imagen solo crece”: Kast rindió homenaje a Piñera en su discurso como presidente electo “¡Respeto y silencio!”: El momento en que Kast hizo callar a su público tras abucheos contra Jara
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/12/2025 18:44

“Tremenda...”: Carla Jara emocionó en redes con especial regalo que recibió como vocal de mesa

La actriz fue sorprendida por una seguidora durante la jornada de segunda vuelta presidencial.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, Carla Jara emocionó en las redes al mostrar un especial regalo que le llevó una seguidora mientras cumplía con su labor de vocal de mesa en el marco de la segunda vuelta presidencial

Desde primera hora, la actriz compartió con su comunidad de fans el balance de lo que estaba siendo la jornada electoral. Fue en uno de esos registros en que dio a conocer el obsequio.  

"Miren por favor, cada detalle. Se pasó", comentó la actriz.

Carla Jara emocionó en redes con especial regalo que recibió siendo vocal de mesa 

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió con su comunidad un video en el que muestra un retrato de ella con su hijo tallado en madera. 

"Miren es tallado en madera [...] con mi chiquitito", señaló Jara emocionada al ver el retrato de ella con su hijo. 

En la misma línea, la actriz hizo un llamado a sus fans a que siguieran la cuenta @pirostallido, argumentando que "es un buen regalo de navidad". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién ganó las elecciones presidenciales en Chile? Nuevo cómputo del Servel con el 99% de mesas escrutadas

Lo último

Lo más visto

Kast y Jara en números: La comparativa histórica de votos de expresidentes en segunda vuelta

Jeannette Jara y José Antonio Kast definieron la segunda vuelta de las Elecciones 2025 este domingo. Revisa a continuación la cantidad de votos que obtuvo el nuevo presidente de Chile.

14/12/2025

Quiénes conforman el clan familiar de José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

A sus 59 años, el fundador del Partido Republicano se convirtió en el próximo presidente de la República. Católico y adherente del movimiento de Schoenstatt, estos son los hijos del sucesor de Gabriel Boric.

14/12/2025

“¡Respeto y silencio!”: El momento en que Kast hizo callar a su público tras abucheos contra Jara

En medio de su primer discurso como presidente electo, el líder del Partido Republicano mencionó a su adversaria en segunda vuelta y desató una reacción de sus seguidores.

14/12/2025

Elecciones 2025: Quién es María Pía Adriasola, la esposa de José Antonio Kast

La abogada acompañó al mandatario electo en momentos clave durante la campaña. Desde el comando de Kast, esperan que cumpla un "rol social potente" en el próximo gobierno.

14/12/2025