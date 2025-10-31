 Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar - Chilevisión
31/10/2025 12:41

Sorpresa en encuesta La Cosa Nostra: Jara lidera y Kast es relegado al cuarto lugar

Mientras Kaiser y Matthei aparecen compartiendo el segundo y tercer lugar, el candidato republicano fue desplazado a un sorpresivo cuarto lugar, según la última encuesta de La Cosa Nostra.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves se dieron a conocer los últimos resultados de la encuesta La Cosa Nostra (LCN), que posicionó a Jeannette Jara como ganadora en la primera vuelta presidencial.

La candidata oficialista obtuvo un 34% de respaldo, cifra que representa una baja de dos puntos en comparación con la medición anterior.

La sorpresa vino desde la oposición: a diferencia de otros sondeos que mantienen a José Antonio Kast en el segundo lugar, LCN lo ubicó cuarto, con un 17,7% de apoyo,  bajando tres puntos.

Por encima del republicano aparecen Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, y Evelyn Matthei, de Chile Vamos, ambos empatados en el segundo y tercer con un 19,3% de las preferencias.

Este empate en el segundo lugar llega luego que Matthei subiera un punto y Kaiser aumentara tres respecto a la medición anterior.

Segunda vuelta presidencial

En una eventual segunda vuelta entre Jara y Kast, según La Cosa Nostra la candidata del PC perdería por un 44% contra un 56%.

Mientras que en un balotaje entre la exministra y Matthei, la exalcaldesa se impondría con un 61% versus un 39% de Jara.

Finalmente en un cruce entre Jara y Kaiser, el actual diputado se impondría con un 55% versus a un 45% de la carta oficialista. 

