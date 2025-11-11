 Sismo se registró este martes en la región de Coquimbo: Cerca de Mina Los Pelambres - Chilevisión
Minuto a minuto
Víctima era boliviana y había denuncias previas: Lo que se sabe del fatal caso de VIF en Melipilla “Escuchamos los gritos y…”: Testigos revelan detalles del asesinato de mujer por VIF en Melipilla ¿Dónde voto en las Elecciones 2025? Consulta acá tu local, dirección y mesa de sufragio Se queda en la cárcel: Suprema ratifica prisión de Mauricio Ortega, condenado por ataque a Nabila Rifo Sismo se registró este martes en la región de Coquimbo: Cerca de Mina Los Pelambres
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/11/2025 16:02

Sismo se registró este martes en la región de Coquimbo: Cerca de Mina Los Pelambres

El movimiento telúrico ocurrió a las 15;29 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes se registró un sismo de menor intensidad en el sector de la Mina Los Pelambres ubicada en la ciudad de Salamanca, región de Coquimbo.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se registró a las 15:29 horas y tuvo una intensidad de 4.1.

Además, el temblor se ubicó 17.53 kilómetros al sureste de la Mina Los Pelambres y tuvo una profundidad de 127.5 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a infraestructura, servicios básicos o personas.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Díganmelo a la cara”: Naya Fácil vivió día de furia tras ir de compras y arremetió con trabajadoras

La influencer se llenó de críticas por la manera en que se refirió a las personas con las que tuvo el problema, el cual comentó por redes sociales y luego terminó disculpándose con sus seguidores.

11/11/2025

Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla

El fiscal Nelson Cajas entregó más antecedentes: "Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

Chileno es condenado a presidio perpetuo por femicidio en Argentina

Hernán Felipe Herrera le quitó la vida a Christelle Heredia atacándola con un arma blanca en junio de 2024. Antes del crimen ya contaba con denuncias por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

¡La grabaron en el Nacional! Revelan cuál sería la canción chilena que Dua Lipa cantará hoy

La cantante expresó su emoción por las presentaciones que tendrá este marte y miércoles en el Estadio Nacional, en las que tendrá a Princesa Alba como telonera.

11/11/2025