Sismo se registró este martes en la región de Coquimbo: Cerca de Mina Los Pelambres - Chilevisión

El movimiento telúrico ocurrió a las 15;29 horas, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Durante la tarde de este martes se registró un sismo de menor intensidad en el sector de la Mina Los Pelambres ubicada en la ciudad de Salamanca, región de Coquimbo.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico se registró a las 15:29 horas y tuvo una intensidad de 4.1.

Además, el temblor se ubicó 17.53 kilómetros al sureste de la Mina Los Pelambres y tuvo una profundidad de 127.5 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a infraestructura, servicios básicos o personas.

Revisa la publicación de X: